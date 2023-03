Twee Indonesiërs krijgen celstraf vanwege nalatigheid bij stadionramp

Twee mannen die betrokken waren bij de stadionramp die zich vorig jaar in Indonesië voltrok, krijgen gevangenisstraf wegens nalatigheid. Indonesische media schrijven donderdag dat Abdul Haris, hoofd wedstrijdzaken van voetbalclub Arema FC die de wedstrijd organiseerde, anderhalf jaar de cel in moet. Suko Sutrisno, verantwoordelijk voor de beveiliging, krijgt een jaar gevangenisstraf.

Zeker 132 mensen overleden begin oktober na een wedstrijd in het Kanjuruhan-stadion op het Indonesische eiland Java. Onderzoekers wezen twee weken later de Indonesische voetbalbond PSSI aan als hoofdverantwoordelijke. Toen supporters het veld op liepen, begon de politie lukraak met traangas te schieten, waardoor paniek uitbrak. De internationale voetbalbond FIFA heeft het gebruik van traangas in stadions verboden.

Tegen zowel Haris als Sutrisno waren gevangenisstraffen van zes jaar en acht maanden geëist. De rechter koos voor lagere straffen, volgens de Indonesische krant Kompas onder meer omdat Haris slachtoffers zou hebben geholpen. Tegen drie andere betrokkenen lopen nog strafzaken.

