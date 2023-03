Shout out naar NRC, man

Wij van de Smibanese University, en de Smibanese samenleving waar wij deel van uitmaken, zijn een gemeenschap die op allerlei manieren over ’t hoofd worden gezien. De hood is in dat opzicht een soort gated community, alleen vloeit dit voort uit het feit dat we altijd worden uitgesloten. Als er om wat voor reden dan ook een zeldzaam moment ontstaat dat een outlet publiekelijk de ruimte biedt om te takken wordt dit moment met beide handen genomen, zij ’t nou een vox-pop, op live-radio, basically op ieder moment van publieke belangstelling. In de hood doen we dit door een shout out te geven, kortweg een SO. Want als niemand ons wilt erkennen doen we dat toch gewoon zelf.

Shout out / SO [znw.] shh’ou’out / es’oo 1. Je waardering uitspreken aan iets of iemand in een notendop 2. Een ode doen aan iets of iemand, bijv: Ik ben een mooiboy, shout out naar me ouders, man / shout out naar die peki! Ze is een topspits nek je die? Kopsterk / me contouren zijn raar strak, SO naar me kapper.

In de kern moet je een shout out zien als een roep om erkenning, in welke context dan ook. Maar shout outs hebben een multifunctioneel karakter. De ene keer zijn ze om iemand te bedanken, en de andere keer om aan te geven met wie jij je omringt. Of het kan zijn dat je een persoon een bepaald respect wilt geven voor iets wat diegene heeft gedaan. Maar soms is het ook gewoon random, want love en erkenning showen hoeft niet altijd een concrete reden te hebben. Het is in ieder geval een vorm van erkenning, en die erkenning geven we elkaar onderling in the name of love.

Middels zo’n shout out kunnen we aangeven dat we degene in kwestie zien, zo van: ‘Ik zie je! En je doet er dusdanig toe dat iedereen dat mag weten.’ Zodoende vullen shout outs het chronische gebrek aan erkenning op dat heerst binnen onze gemeenschap. Inmiddels is deze gewoonte er dusdanig ingebakken dat we ieder moment van publieke belangstelling nemen om te strooien met shout outs. Want waar de gewone Nederlander hoogstens ‘hoi, mam!’ roept, strooien wij Smibanesen met omin shout outs, en we mogen niemand vergeten!

Laat me ook gelijk een paar shout outs doen, je weet toch. Want ja, nu we het er toch over hebben! Is al om. Shout out naar SMIB ten eerste, de hele team nawmsaying. We komen van de bodem net aardgas. Ook een shout out naar de Bims zelf! Want we zijn uniek in onze soort. Shout out naar uitgeverij Pluim voor de glo up, want ik heb veel aan jullie. Shout out naar NRC ook want we nemen niets voor lief aan deze kant. Ook een SO naar alle lezers! En per slot van rekening, shout out naar the Most High! Gado de alomvattende aan wie we alles te danken hebben. God is groot!

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven