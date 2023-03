Rechtbank staat uitlevering verdachte in Marengoproces aan Marokko toe, minister aan zet

Marengo-verdachte Achraf B. mag worden uitgeleverd aan Marokko, vindt de rechtbank van Lelystad. De 29-jarige man wordt in Marokko verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Marrakech in 2017. De rechtbank heeft besloten B. uit te leveren omdat er geen sprake is van „politieke vervolging” in Marokko. Ook staat volgens de rechters niet vast dat B.’s rechten „flagrant” geschonden gaan worden. Het is aan de minister van Justitie en Veiligheid om te beslissen of B. daadwerkelijk wordt uitgeleverd.

Op het terras van café la Crème in Marrakech werd in november 2017 de zoon van een Marokkaanse rechter doodgeschoten door twee Nederlanders. Deze man was niet het beoogde doelwit. De daders werden in Marokko ter dood veroordeeld. B. zou betrokken zijn geweest bij deze vergismoord en daarom wil Marokko hem vervolgen.

Verder adviseren de rechters minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Jusitie en Veiligheid, VVD) een uitlevering alleen toe te staan als de doodstraf niet wordt opgelegd. Een van de weigeringsgronden die van toepassing is bij een uitleveringsverzoek is bijvoorbeeld of de doodstraf op het tenlastegelegde feit staat. In Marokko kan een veroordeelde de doodstraf krijgen, al is deze sinds 1993 niet meer voltrokken.

In de zomer van 2022 eiste het Openbaar Ministerie in de Marengozaak een levenslange celstraf tegen Ridouan Taghi en vier handlangers. B. is een van die handlangers. Hij zou lid zijn geweest van een criminele organisatie en wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties, waaronder de moord op misdaadblogger Martin Kok in 2016.

Nederland heeft nog geen uitleveringsverdrag met Marokko. De minister schreef op 6 februari in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland en Marokko gaan onderhandelen over een uitleveringsverdrag. Het doel van dit verdrag is het tegengaan van georganiseerde criminaliteit. Een samenwerking met Marokko stelt Nederland in staat „misdadige machtsstructuren onderuit te halen en op te rollen”, aldus de minister.

