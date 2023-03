Pritzker Prize 2023 naar David Chipperfield

De Britse architect David Chipperfield (1953) krijgt de Pritzker Prize 2023. Sir David Allan Chipperfield is de 52ste winnaar van de prijs die de Amerikaanse Hyatt Foundation sinds 1979 jaarlijks toekent en die wel wordt beschouwd als de Nobelprijs voor architectuur. Eerdere prijswinnaars waren, onder anderen, Richard Meier (1984), Renzo Piano (1998), Rem Koolhaas (2000), Zaha Hadid (2004) en Lacaton & Vassal (2021).

De jury van de Pritzker Prize noemt het werk van Chipperfield „sober en wars van trends” en roemt hem om „de nieuwe dimensie die hij duurzaamheid heeft gegeven”. Chipperfields gebouwen, „ontdaan van elke overbodigheid”, zijn niet alleen fysiek maar ook cultureel duurzaam, aldus de jury onder leiding van de Chileense architect Alejandro Aravena die de Pritzker Prize in 2016 ontving.

Meelfabriek

Het bureau van Chipperfield, opgericht in 1985, heeft vestigingen in Londen, Berlijn, Shanghai en Santiago de Compostela. Het gebouwde oeuvre van David Chipperfield Architects omvat meer dan honderd gebouwen in Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika. In Nederland heeft Chipperfield niet gebouwd, al was zijn bureau wel korte tijd betrokken bij de herontwikkeling van de Meelfabriek in Leiden.

Chipperfield heeft opmerkelijk veel musea gebouwd, waaronder de Turner Contemporary (2011) in het Engelse Margate, het Museo Jumex in Mexico City (2013) en de uitbreiding van het Saint Louis Art Museum (2013). Chipperfield drukte zijn stempel op het Museum Insel in Berlijn, waar de veelzijdigheid van zijn werk het best zichtbaar is. Zijn in 2009 voltooide renovatie van het neo-classicistische Neues Museum uit 1855, dat in Tweede Wereldoorlog zwaar was beschadigd en in de DDR-tijd verder achteruit was gegaan, is een schitterende combinatie van behoud, herstel en toevoeging. Enerzijds gaf Chipperfield het museum bijvoorbeeld een nieuwe, minimalistische trap die was geënt op de rijk versierde trap die het hoofdwerk van de Duitse architect Friedrich August Stüler eens had, anderzijds liet hij de sporen van verval in het interieur zichtbaar en wiste zo de geschiedenis niet uit.

Later, in 2018, werd de James-Simon-Galerie naar een ontwerp van Chipperfield voltooid op het Museum Insel. Deze witte colonnade, die dient als toegangspoort tot het Museum Eiland, is gebouwd in de minimalistisch-classicistische stijl die Chipperfields handelsmerk is geworden.

In mei krijgt Chipperfield de Pritzker Prijs uitgereikt in Athene. Onlangs werd bekend dat David Chipperfield Architects de renovatie en uitbreiding van het neo-classicistische Nationaal Archeologisch Museum in Athene gaat doen.

Lees ook dit interview met Marlies Rohmer: ‘Het architectuurklimaat in Nederland is nu veel guurder dan toen ik begon’