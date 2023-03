Op het nippertje gelijkspel voor Feyenoord tegen Sjachtar Donetsk

Feyenoord heeft donderdagvond in de achtste finale van de Europa League gelijkgespeeld tegen de Oekraïense club Sjachtar Donetsk. De wedstrijd eindigde, ondanks dat Feyenoord grote delen van de wedstrijd domineerde, in 1-1. De wedstrijd vond plaats in het stadion van de Poolse club Legia Warschau, waar Sjachtar zijn Europese thuiswedstrijden speelt vanwege de oorlog in Oekraïne.

Pas in de 79ste minuut was de openingsgoal voor de Oekraïners: vanuit een hoekschop kwam de bal op de rug van verdediger Jaroslav Rakitskiy terecht en zo in het doel van de Rotterdammers. In de 86ste minuut werd de gelijkmaker gemaakt door Ezequiel Bullaude, die pas twee minuten eerder het spel inkwam als wissel voor Alireza Jahanbakhsh. Een gouden wissel. In de blessuretijd leek Feyenoord met een doelpunt van Lutsharel Geertruida de wedstrijd toch te winnen, maar deze werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Sjachtar verkeerde de afgelopen weken in goede vorm, getuige een 4-1 en 7-0 overwinning in de Oekraïense competitie. Ook schakelden de Oekraïners het Franse Stade Rennes uit in de tussenronde van de Europa League. Feyenoord, dat met de Braziliaanse speler Danilo begon in de spits omdat Santiago Giménez geblesseerd raakte in de warming-up, had in de eerste helft een overwicht. Tot veel meer dan ongevaarlijke afstandsschoten van Orkun Kokcü en Sebastian Szymański leidde dat alleen niet.

Kort na rust kreeg Feyenoord een paar goede mogelijkheden om de score te openen. Danilo tikte de bal van dichtbij tegen keeper Anatolii Trubin aan en Alireza Jahanbakhsh schoot met links van buiten het strafschopgebied net naast. De koploper van de Eredivisie kwam in de 64ste minuut helemaal dichtbij, maar keeper Trubin wist een kopbal van Danilo ternauwernood voor de lijn weg te duwen.

De ploeg van trainer Arne Slot speelt volgende week donderdag de return tegen Sjachtar in Rotterdam. Die wedstrijd begint om 18.45 uur.

