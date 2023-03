OM-baas heeft spijt van eerste reactie op OVV-rapport: ‘Ik vond en vind dat er fouten zijn gemaakt’

Gerrit van der Burg, de voorzitter van het Openbaar Ministerie, heeft donderdag laten weten spijt te hebben van zijn eerdere reactie op het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de drie moorden die rond het Marengo-proces zijn gepleegd. Van der Burg zei vorige week na de rapportpublicatie dat het OM „stoïcijns” moet doorgaan met „de bestrijding van het meedogenloze geweld in het drugsmilieu”. De OM-voorman zegt nu „niet de juiste woorden” te hebben gebruikt.

Uit het OVV-rapport, dat gaat over de beveiliging van de drie vermoorde personen uit de kring van kroongetuige Nabil B. – zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries – bleek dat er binnen het OM onder meer sprake was van conflicterende belangen en structurele miscommunicatie. Zo liet het OM het opsporingsbelang in de zaak rond Ridouan Taghi zwaarder wegen dan het bewaken en beveiligen van de kroongetuige Nabil B. en de mensen om hem heen. Van der Burg zegt donderdag dat de impact van die fouten „enorm” is.

Van der Burg zegt ook dat de afdeling van Bewaken en Beveiligen „niet voldoet” en dat het OM bij de uitvoering van de beveiliging fouten heeft gemaakt. Daarnaast laat hij weten dat zijn eerste reactie „onvoldoende recht” heeft gedaan aan het verdriet van de nabestaanden. Door zijn reactie zou volgens hem ook het beeld zijn ontstaan dat „het OM niet wenst te reflecteren en te leren”. Dat betreurt hij, „want ik vond en vind dat er fouten zijn gemaakt”.

