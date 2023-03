Ik fiets door de Amsterdamse Pijp naar Spaanse les. Het is donker. Komt er van rechts een jongen met hoge snelheid. Zonder verlichting. Ik rem. Onze voorwielen knallen tegen elkaar. De knul valt. „Stomme kuthoer!” brult hij. „Sorry, ik zag je écht niet. Je hebt geen licht”, zeg ik geschrokken. Hij kijkt naar de grond. „Heb je veel pijn, zal ik je overeind helpen?”, vraag ik. „Zeg maar even niets nu ”, bromt de knaap. Hij krabbelt op, stapt op zijn barrel en verdwijnt in het donker. En de stomme kuthoer, die is nog net op tijd voor de les.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl