Kunst is ook een ‘vrouwelijke aangelegenheid’

Tina Farifteh werd door NRC onlangs uitgeroepen tot een van de talenten van dit jaar. Deze foto ‘A Thirsty Fish’ komt uit haar recente project ‘Tina in Sexbierum’, waar ze onlangs naartoe verhuisde. Het is een foto van Friese klei, afgelopen zomer gemaakt vlakbij de dijk aan de Waddenzee. De titel komt uit een gedicht van Rumi: ´I have a thirsty fish in me / that can never find enough /of what it’s thirsty for!´ Foto Tina Farifteh