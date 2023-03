Kabinet: 73.000 bedrijven hebben nog niks van coronaschuld afgelost

Zo’n 103.000 bedrijven hebben nog steeds coronaschulden uitstaan bij de overheid, 73.000 ondernemers hebben nog niks afgelost. Het kabinet roept hen donderdag op om het voorgeschoten bedrag af te lossen, anders dreigt de Belastingdienst met aanmaningen. Als bedrijven niet in staat zijn om de schuld terug te betalen, moeten ze volgens het kabinet hulp zoeken of mogelijkheden tot uitstel aanvragen.

Lees ook DNB-baas Knot: smeer afbetalen coronaschuld uit over generaties

De Belastingdienst zal de komende weken extra actie ondernemen om in contact te komen met de bedrijven in kwestie. Als zij vervolgens niet reageren, volgt in april een nieuwe brief. Als de werkgevers in mei nog geen uitstel hebben aangevraagd of zijn begonnen met aflossen, kan de fiscus mogelijk beginnen met invorderingen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) dat de overheid nog rekent op een bedrag van 17,2 miljard euro van in totaal ruim 242.000 ondernemers.

In totaal zijn in oktober vorig jaar 266.000 ondernemers begonnen met het aflossen van de schulden uit de steunpakketten die zijn opgetuigd in de coronacrisis. Het kabinet wilde daarmee voorkomen dat door de maatregelen veel banen verloren zouden gaan. Met de overheidssteun konden bedrijven hun personeel doorbetalen tijdens een lockdown. Inmiddels hebben 21.000 bedrijven hun volledige schuld afgelost en 138.000 ondernemers moeten nog aflossen maar liggen hiervoor wel op schema.