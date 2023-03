Inspectie: bewoners uit asielnoodopvang lopen flinke gezondheidsrisico’s

Bewoners uit de gemeentelijke asielnoodopvang hebben te maken met ernstige gezondheidsrisico’s. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) donderdag na bezoeken aan negen crisisnoodopvanglocaties. De risico’s ontstaan doordat bewoners onnodig lang in de crisisnoodopvang verblijven. Doordat de reguliere asielzoekerscentra en de noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol zijn, hebben gemeentes de taak om voor locaties voor crisisnoodopvang te zorgen.

De inspectie benadrukt dat medewerkers van opvanglocaties hun best doen om risico’s te beperken en fatsoenlijke opvang te bieden. „Maar de locaties zijn simpelweg niet geschikt voor opvang die langer dan een week duurt. Terwijl veel bewoners er nu al langer dan een half jaar wonen.”

Het sanitair op sommige centra zou lastig schoon te houden zijn. Bovendien zou door de vele verplaatsingen van bewoners het overzicht van hun medische situaties ontbreken. Ook leveren de leefomstandigheden en langdurige onzekerheid mentale druk voor de bewoners op, aldus het IGJ. Bovendien volgt de jeugdgezondheidszorg kinderen uit de centra onvoldoende op, waardoor noodzakelijke vaccinaties onder meer tegen de bof, mazelen, rodehond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio niet worden toegediend.

Gebrek aan langdurige zorg

De IGJ schrijft dat daardoor ook de algemene volksgezondheid gevaar loopt, bijvoorbeeld wanneer infectieziekten zich verspreiden vanuit de opvang. Zo worden bewoners nu niet gescreend op tuberculose (tbc). Ook zou in de centra alleen medische spoedhulp beschikbaar zijn, en niet de langdurige zorg die nodig is. Het gebrek daaraan zorgt volgens het IGJ voor problemen wanneer bewoners langer dan een week, zoals normaal de bedoeling is, in de opvang verblijven.

Het IGJ doet ook meerdere aanbevelingen om de leefomstandigheden in de centra te verbeteren. Onder meer het uitbreiden van de medische spoedzorg met andere zorg, het bijhouden van digitale patiëntendossiers en een medische intake en tbc-screening op de dag na aankomst, moeten de omstandigheden in de centra optimaliseren.

