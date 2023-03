In Berlijn mogen vrouwen voortaan ‘oben ohne’ zwemmen

Als de sneeuw gesmolten is en het tijd wordt om in één van de vele Berlijnse buitenbaden te duiken, mag dat voortaan officieel ‘oben ohne’: zonder bikinitopje.

In december werd een vrouw van 33 een openbaar zwembad uitgestuurd, omdat ze ook na orders van het badpersoneel weigerde een top aan te trekken. De vrouw deed haar beklag, met verwijzing naar de regel die stelt dat „gebruikelijke badkleding” verplicht is, maar verder niet specificeert wat voor badkleding dat precies is.

Na haar klacht bij het discriminatiemeldpunt stelde de ombudsman dat „vrouwelijke personen of personen met een als vrouwelijk te interpreteren borst” ook „oben ohne” zouden moeten mogen zwemmen, een advies dat deelstaatregering van Berlijn donderdag overnam.

Drukke naaktstranden

Voor een land waar naaktstranden doorgaans druk bezocht zijn, zijn de kledingvoorschriften in de openbare ruimte niet erg progressief. In de zomer van 2021 voerde de Berlijnse politie nog een vrouw af omdat ze met een bloot bovenlijf in het Treptower Park lag. Daarop volgde toen een demonstratie van een paar honderd vrouwen, eveneens halfbloot, en een klacht van de vrouw.

Een jaar later, in de zomer van 2022, besloot de deelgemeente Treptow-Köpenick toen ook om de regels in de parken aan te passen. Volgens de nieuwe regel hoeft badkleding alleen „primaire geslachtskenmerken” te bedekken.