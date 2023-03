Hoofdredactie NOS Sport vertrekt wegens grensoverschrijdend gedrag op redactie

De hoofdredactie van NOS Sport gaat plaatsmaken voor „nieuw leiderschap”. Dit besluit volgt op een inventarisatie van een externe vertrouwenspersoon naar pestgedrag bij de sportredactie, grensoverschrijdend gedrag en de ontoereikende aanpak hiervan in afgelopen ruim twintig jaar. Er zou sprake zijn van tientallen meldingen die tot de conclusie leidden dat „de focus heeft gelegen op het eindresultaat en te weinig op het menselijke aspect”, stelt de NOS.

Maarten Nooter zit al sinds 2002 in de hoofdredactie van NOS Sport en is sinds 2004 hoofdredacteur, waar hij leiding geeft aan ongeveer 170 werknemers. Hij zegt ruimte te willen maken voor een opvolger, maar niet per direct. De „continuïteit” van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven, laat hij weten in een persbericht. Zodra een extern adviesbureau heeft uitgetekend hoe de organisatie een cultuuromslag kan maken, is het tijd voor „nieuw leiderschap” en „daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor”.

Pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie

Het persbericht van de NOS stelt dat in het inventarisatieverslag meldingen staan van „pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken”. Er is geen feitelijk onderzoek gedaan naar de meldingen, maar het beeld dat er uit rijst is volgens directeur Gerard Timmer van de NOS voldoende om de noodzaak tot een cultuuromslag te onderkennen. „Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we excuses voor maken.” Melders mogen zelf aangeven of de onafhankelijke, externe klachtencommissie meldingen naar grensoverschrijdend gedrag op feiten moeten onderzoeken.

Na de onthullingen over het programma De Wereld Draait Door deed de hoofdredactie intern een oproep, waarna veel oud zeer bovenkwam bij mensen die in het verleden onheus bejegend zijn door collega’s. De Volkskrant meldde op basis van aanwezige bronnen dat Nooter in een bijeenkomst in december door medewerkers werd aangesproken op een lakse houding ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Het DWDD-verhaal van de Volkskrant verscheen vlak voor Nooter vertrok naar Qatar voor het WK voetbal, bij terugkomst bleek de onrust op zijn redactie groot. Hij zag in dat er onder zijn leiding „dingen waren die niet klopten”, dat „cynisme” en „ omgangsvormen” in de avonden voor een „andere sfeer” zorgden dan overdag. Ook dat het „voor vrouwen niet makkelijk is om bij ons op de redactie te zijn”. Hij erkende dat „wij misschien onvoldoende hebben geacteerd”, maar dat ook niet altijd gecommuniceerd kon worden als er wel was opgetreden tegen iemand.

Naast het beleid ‘Omgangsvormen’ dat in 2020 is vastgesteld, is de NOS (ook de afdelingen Nieuws en Evenementen) volgens directeur Timmer sinds afgelopen september bezig met het inclusiviteitsprogramma Samenwerken aan verschil, waar omgangsvormen een onderdeel van zijn. Ook bij NOS Sport werd daaraan gewerkt, en volgens het persbericht meldden ook veel collega’s dat er in de afgelopen jaren verbetering is opgetreden.

Meer onderzoeken naar misstanden

Naar aanleiding van de misstanden bij DWDD heeft het NPO-bestuur aan Martin van Rijn, oud-minister voor Medische Zorg (PvdA), gevraagd om over de volle breedte van het bestel onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag en de werkcultuur. Dit is nog in volle gang en de NOS stelt Van Rijn te zullen informeren over de bevindingen bij de sportredactie.

Ook RTL Nieuws, onderdeel van het commerciële tv-bedrijf RTL Nederland, besloot woensdag tot een onderzoek na „concrete signalen” over onveilige werksfeer. „We vinden het fijn dat deze collega’s zich veilig genoeg voelen om deze signalen af te geven en de hoofdredactie neemt deze dan ook serieus”, liet een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad.