Hoe word je een succesvol schrijver? Zorg voor een goed portret

Romantische beeldvorming

Iconisch is het beeld van de lijdende Multatuli die, verkleumd van de kou op een zolderkamertje in een Brussels hotel, zijn Max Havelaar schrijft. Dit is pure romantische beeldvorming: het portret werd drie jaar na zijn dood (in 1887) gemaakt. Tijdens zijn leven was Multatuli wel degelijk op zoek naar ego-marketing via fotografische portretten die de verkoop van zijn boeken zou bevorderen. Tot zes keer toe liet hij zich vastleggen door fotografen, een hoog aantal. Maar alle marketing ten spijt, Multatuli raakte de foto’s niet kwijt en kwam in financiële problemen.

Dit boek biedt een onbekende literatuurgeschiedenis. We zijn niet snel geneigd een nadrukkelijk verband te leggen tussen schrijver en portret als publiek imago. De romanticus Lord Byron was de eerste sterauteur die erin slaagde zichzelf als merk in de markt te zetten, en op die wijze beïnvloedde hij Willem Bilderdijk. Ook hij werkte aan zijn imago als bijzonder mens door onder meer zich te laten afbeelden met een Turkse tulband. Bilderdijk streefde een visuele cultus na die resulteerde in meer dan vijftig portretten. Na zijn dood werden die zelfs op kermissen tentoongesteld.

De cruciale vraag die schuilgaat achter al deze literaire marketing door de eeuwen heen is: Hoe word je als auteur een succes? Jan Cremer gaf daarop het eenvoudigste en briljante antwoord: „Door dat al te zijn”, zoals Bertram Mourits, hoofd Collecties van het Literatuurmuseum, noteert. „En hij begon te werken aan een imago waarmee hij zijn debuut de wereld in kon werpen alsof het nooit iets anders dan een succes had kunnen zijn.”