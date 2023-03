Georgië trekt omstreden wetsvoorstel ‘buitenlandse agenten’ in

Na meerdere dagen van protesten heeft de Georgische regeringspartij het wetsvoorstel tegen ‘buitenlandse beïnvloedingen’ ingetrokken. Dat melden meerdere persbureaus donderdagochtend. Het plan veroorzaakte de afgelopen dagen protesten en „controverse in de samenleving”. Om die reden heeft regeringspartij Georgische Droom (GD) besloten de wet onvoorwaardelijk in te trekken, schrijft Reuters.

De wet, een initiatief van de regeringspartij, zou ervoor hebben gezorgd dat organisaties die voor meer dan 20 procent vanuit het buitenland worden gefinancierd zich als ‘buitenlandse agent’ moeten registreren. Het werk van ngo’s of mediabedrijven in Georgië zou daarmee bemoeilijkt worden. Zij konden restricties, fikse boetes of celstraffen opgelegd krijgen als zij de nieuwe wet zouden negeren. Critici zien vooral overeenkomsten met soortgelijke Russische wetten die tegengeluid onderdrukken en daarmee de democratie van het land beschadigen.

Eerder deze week gingen betogers de straat op in onder meer Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, om te protesteren tegen het wetsvoorstel. Dinsdagavond bereikte de controverse een kookpunt: de oproerpolitie moest ingrijpen met traangas en waterkanonnen, en er werden meerdere betogers gearresteerd.

EU-lidmaatschap

Georgië wil lid worden van de Europese Unie en deed vorige zomer een formeel verzoek. Dat werd niet gehonoreerd: het land moest eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het kandidaat-lidmaatschap. Onder meer de stand van zaken omtrent de democratische rechtsstaat staat toetreding in de weg. Het controversiële wetsvoorstel draagt daar niet aan bij, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Op Twitter uitten meerdere leden van het Europese parlement hun minachting voor de wet. Marina Kaljurand schreef zich zorgen te maken en Thijs Reuten noemde het voorstel „onverenigbaar met de waarden van de EU”.

