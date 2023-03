Geen maatregelen tegen politiechef die zich ‘onzorgvuldig en kwetsend’ uitliet bij iftarviering

De korpsleiding van de Nationale Politie neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de baas van de politie-eenheid Noord-Holland, Wim van Vemde, vanwege zijn uitlatingen bij een iftarviering in april vorig jaar. Dat meldt de korpsleiding donderdag na een oriënterend onderzoek naar de kwestie.

NRC meldde vorig jaar dat de korpschef tijdens de bijeenkomst tegen een donkere collega zou hebben gezegd dat „de mannen op Curaçao luie en slechte vaders” zijn. Hij baseerde zich naar eigen zeggen op zijn ervaringen op Curaçao waar hij vier jaar werkte als politieman. Na vragen van NRC en interne signalen besloot de korpsleiding tot een onderzoek.

Uit dat onderzoek volgt dat de politiechef zich tijdens de bijeenkomst op een negatieve manier uitliet over afwezigheid van vaders op Curaçao bij de opvoeding van hun kinderen. Korpschef Henk van Essen stelt dat deze uitlating „onzorgvuldig en kwetsend” was. Hij wijst er in een persbericht op dat leden van de politietop „een cruciale voorbeeldfunctie” hebben. „Een uitlating zoals hier is gedaan – generaliserend en stigmatiserend – past daar niet bij.”

Tegelijkertijd worden tegen de politiechef geen disciplinaire maatregelen genomen. Volgens Van Essen is geen sprake van zodanig verwijtbaar gedrag dat maatregelen tegen de politiechef aan de orde zijn. Daarbij weegt de korpsleiding mee dat de politiechef zelf inziet dat zijn uitspraak verkeerd was, zijn excuses heeft aangeboden en een rol wil spelen in het leren van deze casus binnen zijn eenheid.

Geen plichtsverzuim of racisme

Een woordvoerder van de korpsleiding licht toe dat het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of sprake was van strafbaar gedrag door de politiechef. Dat was niet het geval. Dit betekent dat het OM geen racisme of discriminatie heeft geconstateerd. Uit het onderzoek blijkt volgens de woordvoerder daarnaast dat ook van plichtsverzuim – een grond om disciplinaire maatregelen te treffen – geen sprake is.

De korpsleiding blijkt kort na het voorval vorig jaar te zijn geïnformeerd over het incident en is kritisch op het eigen handelen in de nasleep. Daarbij zou men enkel oog hebben gehad voor de direct betrokkenen en of excuses voor hen afdoende waren. In het persbericht stelt de korpsleiding dat uit onderzoek blijkt dat er ook collega’s waren die later over het incident hoorden en erdoor geraakt werden. „Dat hebben we ons onvoldoende gerealiseerd”, stelt Van Essen. „Er had meer moeten gebeuren om wat er was voorgevallen sneller en breder binnen de organisatie, te herstellen.”

De omgang met minderheden is een gevoelig onderwerp binnen de Nationale Politie. Vorig jaar verscheen de documentaire De Blauwe Familie die – zo erkent de korpsleiding – liet zien dat discriminatie en racisme structureel voorkomen bij de politie. De korpsleiding beloofde daarop harder op te treden en stelde dat de politie een voorbeeldfunctie heeft bij het bestrijden van discriminatie en racisme. „Als een politiemedewerker die grens overgaat, volgt daar altijd een sanctie op”, zei plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer in juni. „Daar waar nodig zelfs ontslag.”