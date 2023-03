Franse Senaat stemt in met verhoging van pensioensleeftijd

De Franse Senaat heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingestemd met de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Dat meldt Le Monde. Het voorstel kreeg 201 stemmen voor en 115 stemmen tegen.

De verhoging van de pensioenleeftijd is een van de meest controversiële onderdelen van de plannen van de Franse regering om het pensioenstelsel te hervormen. De Franse president Emmanuel Macron spant zich vanaf zijn eerste kandidaatschap al in voor hervormingen. Volgens hem is de verhoging van de pensioenleeftijd een reactie op de vergrijzing en de financiële achteruitgang van de pensioenfondsen.

De Franse bevolking is de afgelopen maanden meerdere malen massaal de straat opgegaan om hun onvrede over de plannen van Macron kenbaar te maken. Ook vonden er grote stakingen plaats in onder meer het onderwijs en openbaar vervoer.

Vorige maand werden de pensioenplannen al besproken in de Franse Assemblée, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer. Daar werd over de meeste onderdelen niet gestemd omdat de debatten chaotisch verliepen. Later vandaag wordt er in de Senaat verder gepraat over de overige voorstellen van Macron om het pensioenstelsel aan te passen.

