Eis drie jaar voor politiechef wegens verkrachting van hoofdagente

De voormalige teamchef van de politie Haarlemmermeer Paulo de C. is naar eigen zeggen een „Portugees-Angolees gedreven” agent. „Een mensenmens”, met roeping. De 54-jarige man werkte 32 jaar bij de politie. Hij gold als een van de weinige succesvolle zwarte agenten bij de Nationale Politie. Hij belde rechtstreeks met toenmalig korpschef Erik Akerboom. Hij was een vooraanstaand lid van Pharessia, een denktank van agenten die de leiding van de Nationale Politie adviseerde over hoe meer diversiteit te bereiken bij de Nationale Politie.

Donderdag zat Paulo de C. evenwel in de rechtbank van Utrecht. Als verdachte van een ernstig zedenmisdrijf. „Dit is een beladen zaak’’, zei de voorzitter van de rechtbank, Annika Blanke, bij aanvang. Om er geruststellend aan toe te voegen „alle stukken goed te hebben doorgenomen”.

Klokkenluider

Paulo de C. heeft zich volgens officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers op 29 augustus 2019 schuldig gemaakt aan verkrachting van een destijds 39-jarige hoofdagente. Hij had de vrouw een plek in zijn team gegeven nadat haar positie in het Haagse politieteam Hoefkade onmogelijk was geworden. Zij had als klokkenluider melding gemaakt van racisme door collega’s, maar dat was uitgelekt. In augustus heeft Paulo de vrouw volgens het OM gedwongen hem in haar eigen auto naar station Hoofddorp te brengen. Op een industrieterrein dwong hij haar hem te pijpen.

Wegens het misbruik maken van zijn machtspositie en het dwingen van de vrouw tot het plegen en ondergaan van seksuele handelingen eiste Hoppenbrouwers een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar tegen Paulo de C. De politiebaas heeft „een kwetsbare vrouw” na langdurige manipulatie gedwongen tot seks. „Paulo de C. heeft met zijn gedrag de reputatie van onze Nationale Politie, en meer specifiek politie-eenheid Noord-Holland, ernstig beschadigd”.

Het slachtoffer heeft volgens de aanklager „een betrouwbare aangifte gedaan”. Ze somde allerlei steunbewijs op in haar requisitoir. Uit onderzoek is gebleken dat de teamchef de vrouw regelmatig seksueel getinte appjes stuurde. Zelfs na de verkrachting informeerde hij nog bij haar in een appje of ze belangstelling had voor anale seks.

Dat de aangifte van de vrouw klopt, blijkt volgens de officier van justitie ook uit verklaringen die zijn afgelegd door Jannie Stoffers, vertrouwenspersoon van de Nationale Politie. Zij bevestigde bij de rechter-commissaris dat het slachtoffer ook tegenover haar een paar weken na de beweerde verkrachting een gedetailleerde en geloofwaardige verklaring aflegde. Het slachtoffer liet de vertrouwenspersoon ook intimiderende voicemail-berichten horen van de verdachte en toonde een app-bericht waarin Paulo haar uitnodigde met hem de nacht door te brengen op een hotelkamer in Warnsveld. Ook een medewerker van politiebond NPB Leen Spoor, bij wie de vrouw melding maakte van de seksuele aanranding, bestempelde de vrouw als geloofwaardig.

De aanklager maakte er ook melding van dat op de diensttelefoon van de verdachte pornografische afbeeldingen zijn gevonden en gebleken is dat er regelmatig pornosites zijn bezocht. De teamchef zegt dat dit de schuld is van zijn 14-jarige zoon. Maar volgens het OM konden de pornosites alleen worden bezocht via een wachtwoord en na het ontvangen van een sms-code. Dat maakt de uitleg van de verdachte „ongeloofwaardig”.

‘Ontmaskeren’

De verdachte teamchef ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt als zwarte man te grazen te zijn genomen door een witte vrouw. Zij zou zijn uit geweest op seks met hem. Hij geeft toe ranzige appjes te hebben gestuurd maar dat deed hij alleen om bewijs tegen de vrouw te verzamelen. „Ik probeerde haar te ontmaskeren”. Dat was niet zo slim, zegt hij nu. Maar dit is volgens hem wat racisme binnen de politie veroorzaakt. „In deze politieorganisatie sta je altijd alleen als zwarte man”, zei Paulo in zijn laatste woord.

Het slachtoffer liet op de zitting via haar advocaat Tim Vis weten „tot op de dag van vandaag last te hebben van de verkrachting en van de ronduit lasterlijke verhalen” die de verdachte verspreidt over haar. Ze vordert 5.000 euro immateriële schadevergoeding. „Paulo heeft op gruwelijke wijze misbruik gemaakt van mijn vertrouwen”.

De verdachte moet volgens zijn advocaat Magrete van der Steeg worden vrijgesproken. Er zou sprake zijn van „een ongeloofwaardige aangifte”. Ook de raadsvrouw klaagde over „institutioneel racisme”. De verdachte is in 2019 ontslagen door de politie. Het ontslag is later door de rechtbank onrechtmatig geacht omdat het onderzoek „niet zorgvuldig” zou zijn uitgevoerd. Paulo C. werkt nu als beveiligingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam.

Het vrouwelijke slachtoffer werd na het incident ook ontslagen door de politie Noord-Holland wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Ze kreeg strafontslag omdat, in het onderzoek dat na de melding van ongewenst seksueel gedrag werd ingesteld, uit het uitlezen van haar privé-telefoon bleek dat ze NRC informatie hierover had gegeven. Ze deed dit naar eigen zeggen omdat ze binnen de organisatie geen gehoor vond voor haar klachten. Binnenkort oordeelt de Centrale Raad van Beroep of dat ontslag rechtmatig was.