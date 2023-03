‘Een keer zelf maken is veel leuker’

Ik had het verhuizende kroost beloofd om voor het eten te zorgen. De geplantificeerde variant van garnalen in zwartepepersaus las als een goede optie voor de 22-jarige veganist en de 21-jarige vegetariër. Zwartepepersaus eten we geregeld met broccoli in de kant-en-klaarversie van de toko. Een keer zelf maken is natuurlijk veel leuker. Geen stress over garnalen die mogelijk te gaar worden, dat scheelt. Twee maanden eerder had ik in drie Maleisische restaurants afgekeken hoe je tofu in dikke repen ter grootte van Belgische friet kan snijden en daarna 20 minuten bakken in een wok. Ik stofte de vijzel af om de pepers fijn te stampen. De uien liet ik minder lang op hoog vuur, want die leken te verbranden. Ik gebruikte een vegetarische ‘oester’-saus, gemaakt van paddestoelen. De smaak kwam authentiek Thais over, met een uitgebalanceerd palet aan smaken. Dit gaan we vaker eten. Eén nadeel: het recept bleek voor twee personen. Dat las ik pas na afloop. We dronken er guava-sap bij, een toepasselijk tropisch drankje.

Lees ook het meegekookte recept

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien? Stuur een foto met tekst (maximaal 200 woorden) naar janneke@nrc.nl