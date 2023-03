Hoeveel VI-kijkers zullen het stemadvies van René van der Gijp opvolgen?

Televisiedebatten beïnvloeden nauwelijks het stemgedrag van kiezers, blijkt uit een studie van Harvard Business School. Blij dat een ander het eens hardop zegt, want mij overkomt het nou nooit dat ik door zo’n debat op andere gedachten kom. Het moment vlák voor ik een stemhok betreed, dat is altijd een heikel moment waarop alles ineens weer open ligt en ik het zo maar ineens eens kan zijn met de laatste persoon die ik spreek. Zie ik mezelf tóch een ander hokje rood maken dan gepland. Maar debatten op tv, die doen me niks.

Ja, drie keer BBB-leider Caroline van der Plas in drie talkshows op één avond, zoals dinsdag, dat doet wel wat met je. Niks debat, gewoon overzichtelijk één vrouw met één boodschap. Ze zat bij Khalid & Sophie, Shownieuws en bij VI. Je zag dat ze doodmoe was, maar ze verslapte niet. Ze kreeg en nam alle ruimte om te verkondigen wat Johan Derksen ook vindt, en René van der Gijp hengelde de zwevers thuis voor haar binnen door te zeggen dat het geen reet uitmaakte wat zij of de BBB allemaal vond, een stem op haar was volgens hem de perfecte protest-stem. Tegen Den Haag, tegen alles. Zal mij benieuwen hoeveel van de bijna één miljoen VI-kijkers dat stemadvies opvolgen.

Naar Caroline van der Plas in Nieuwsuur op woensdagavond zullen zeker geen miljoen mensen hebben gekeken, qua beïnvloeding zal het ook wel loslopen, denk ik, want dit was weer een debat (met Mirjam Bikker, partijleider van de ChristenUnie) én het ging over de ‘inhoud’. Het bekende liedje van stikstof, migratie en de spreidingswet voor asielzoekers. Landelijke thema’s die uitentreuren op televisie worden besproken in debatten met landelijke leiders van landelijke partijen. Wat heb ik daaraan als ik straks in m’n hokje sta? Weet ik nu wie die provinciale bestuurders zijn of wat die waterschappen willen met het water? Waarom moet ik van een online kieswijzer opsteken dat pro-natuurmensen hóóg water willen en pro-boerstemmers laag?

Minutenlange tirade tegen Mark Rutte

In Kiespijn van afgelopen zondag zei Rutger Castricum, captain van ‘team rechts’, dat ‘Den Haag’ naliet de kiezers te vertellen waar de Provinciale Staten-verkiezingen eigenlijk over gaan. „Wij zitten hier hun werk te doen.” Alleen Kiespijn en zijn eigen programma De hofkar praten de kiezers een beetje bij. Vond hij dus. Maar eerlijk is eerlijk, helemaal ongelijk heeft hij niet. Kiespijn is natuurlijk vooral een quiz, met een rechts team dat het opneemt tegen een links team, en waarbij presentator Diederik Ebbinge af en toe losbarst in een minutenlange tirade tegen Mark Rutte. Maar tussen de spelrondes zaten ook brokjes informatie. Ik heb een Statenlid voorbij zien komen, een dijkgraaf zelfs, en ik weet nu dat je zo iemand watergraaf noemt als er geen dijken zijn in dat waterschap.

Woensdag was aflevering 6 van De hofkar. Rutger Castricum pikte dit keer in zijn Volkswagen-busje Ines Kostic op, Statenlid voor de Partij voor de Dieren (PvdD), en samen reden ze naar het provinciehuis van Haarlem. Kostic vertelde hoe de twee katten die ze met haar vriendin uit het asiel had gehaald, haar de ogen hadden geopend. „Je leert hun karakters kennen, hun behoeften en wat ze leuk vinden. Je vertroetelt ze.” Die behandeling verdienen alle dieren, vindt zij.

Castricum liet haar een filmpje zien waarop een eendenslachterij in de fik staat, vermoedelijk aangestoken door dierenactivisten. Haar achterban, suggereert hij. Daarna ook nog een filmpje waarin een bouwproject stilgelegd wordt omdat er een rugstreeppad op het terrein leeft. „Ook jouw mensen”, poneerde hij. Waarop Kostic zei dat ze het geruststellend vond dat je niet groot hoefde te zijn om iets te veranderen. Alle beestjes helpen, zeg maar. Dat geldt net zo voor verkiezings-tv. Kleine brokjes kennis helpen de kijkende kiezer.