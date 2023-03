Dit zijn de beste games van dit moment

Het aanbod aan nieuwe games voor pc, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch groeit continu. NRC kiest daarom elke maand een aantal van de interessantste nieuwe titels uit. De beste games uit onze selectie voegen we toe aan deze gids.

1 God of War: Ragnarok Verhalende avonturengame

Weinig gameseries maakten zo’n opmerkelijke transformatie mee als God of War. In eerdere delen draaide het leven van oorlogsgod Kratos om bloederig geweld, tragiek en vergelding; sinds 2018 bekommert hij zich echter vooral om de toekomst van zijn tienerzoon Atreus. Ragnarok zet voort wat toen begonnen is: het koppelt sterke vechtactie aan een vertederend verhaal over rouw en voorbeschikking, verleden, heden en toekomst, vergiffenis en het loodzware maar zeer nodige gewicht van liefde in barre tijden.

Lees hier de recensie: God of War Ragnarok is briljant, ontroerend, en eerlijk tot op het bot

2 Dead Space (remake) Horrorgame

Dead Space gaf in 2008 aan alle horrorgames het goede voorbeeld. De game deed veel aan filmserie Alien denken, zowel in zijn setting - een schijnbaar verlaten ruimteschip vol monsters - als in de bedachtzame manier waarop het spanning oproept. Voor deze remake werd het oorspronkelijke spel vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd: verhaal, omgevingen en wapens kregen een flinke update. Het resultaat is een doodenge game die in 2023 prima mee kan doen met modernere titels.

Lees hier de recensie: Horrorklassieker Dead Space is ook in 2023 nog razend spannend

3 Octopath Traveler II Japans rollenspel

Acht personages, acht verhalen. Aan de formule van rollenspel Octopath is weinig veranderd. Je speelt nog steeds archetypische figuren die gezamenlijk reizen en om de beurt vechten met monsters om zo sterker te worden. Toch is deze game zoveel beter dan zijn voorganger: alle activiteiten worden in hapklare brokjes van een half uur tot een uur gehakt, zodat het spel nooit saai wordt. Bovendien moet je om de vele zij-missies op te lossen behoorlijk wat zelf opsporen en onderzoeken. Een ervaring van vele tientallen uren, die in een ruk voorbijvliegen.

Lees hier de recensie: Vervlochten verhalen in sterk verbeterd tweede deel Octopath Traveler

4 A Plague Tale: Requiem Verhalende avonturengame

De eerste A Plague Tale, over twee Franse kinderen die in 1348 op de vlucht slaan voor een rattenplaag, was een verrassing. Nooit eerder maakte gamestudio Asobo een verhalende game, maar de emotionele vertelling bleek een schot in de roos. Opvolger Requiem gaat verder, dieper, en is zwaarder dan zijn voorganger. Amicia zoekt naar een geneesmiddel voor haar broer Hugo, maar sleept alles en iedereen ondertussen de diepte in. Hoeveel mensen mag je opofferen voor één kind?

Lees hier de recensie: A Plague Tale: Requiem is een prachtige, onverbiddelijke lijdensweg

5 Pentiment Westers rollenspel

Het wonderlijke rollenspel Pentiment sleept je in woord en beeld mee naar de onstuimige overgangsperiode tussen handgeschreven tekst en drukpers, katholicisme en protestantisme, middeleeuwen en renaissance. Rondreizend tekenaar Andreas Maler moet een moord zien op te lossen in een Beiers bergdorp. De game verklapt nooit de dader: je bent aangewezen op je eigen inzichten en gevoel voor rechtvaardigheid.

Lees hier de recensie: Pentiment: een fascinerende game met historisch besef

6 Marvel’s Midnight Suns Digitaal kaartspel

Lang niet alle superheldengames van de afgelopen jaren waren echt de moeite waard - dus is het fijn dat Marvel’s Midnight Suns een frisse wind doet waaien in het genre. Midnight Suns bestaat in feite uit twee delen: praten en vechten. Als nieuwe, zelf te ontwerpen held Hunter probeer je in je vrije tijd vriendschappen te sluiten met bekende Marvel-helden. Vechten gaat via een soort bordspel waar je elke beurt een aantal kaarten met superkrachten mag uitspelen. Alleen al nadenken over welke kaarten je wel en niet meeneemt, biedt een fijne uitdaging.

Lees hier de recensie: Knokken en ouwehoeren als een echte superheld

7 Return to Monkey Island Verhalend point-and-click-spel

De flauw-hilarische Monkey Island-games lieten begin jaren 90 een enorm stempel achter op de gamewereld met hun point-and-click-stijl. De piratencomedy rond een slungelige sul met de naam Guybrush Threepwood veroverde de harten van gamers met maffe puzzels en slimme woordgrappen. Nu krijgt bedenker Ron Gilbert de kans om ‘zijn’ serie eindelijk waardig af te sluiten. De stijl is moderner, maar de escalerende papa-moppen van Return to Monkey Island toveren als vanouds een warme glimlach op je gezicht.

Point-and-click Een spel waar je je in statische omgevingen speurt naar en klikt op voorwerpen en/of personages, die je met elkaar moet combineren om puzzels op te lossen. Ook beweeg je je eigen personage door op de omgevingen te klikken.

Lees hier de recensie: Maffe interpretatie van een klassieke piratencomedy

8 A Space for the Unbound Verhalend point-and-click-spel

Deze Indonesische ‘slice of life’ game vol prachtige, kleurrijke pixeltekeningen verkent gevoelens van trauma, depressie, creativiteit en nostalgie. Tiener Atma wordt op een dag wakker met de kracht om andermans trauma’s te zien en te bewerken. Wat is er aan de hand? Enerzijds vertelt A Space for the Unbound een tijd- en plaatsloos verhaal, anderzijds dompelt het je onder in de cultuur van het Indonesië van de jaren 90. De sfeer alleen al maakt dit spel de moeite waard.

Slice of life Letterlijk: ‘deel van het leven’. Een game waarin het dagelijks leven op één of andere wijze centraal staat.

Lees hier de recensie: Emotionele rit in Indonesische pixel-game

9 Immortality Filmspel

Eigenlijk is Immortality nauwelijks een game te noemen: het is een archief aan filmclips waar je vrij in kan grasduinen. Je vindt nieuw videomateriaal als je inzoomt op interessante beeldelementen. Gaandeweg speel je zo het verhaal vrij van de fictieve, verdwenen filmactrice Marissa Marcel, die haar geheimen maar langzaam prijsgeeft. Het biedt daarbij een bijzondere blik op drie tijdperken Hollywood.

Lees hier de recensie: Een filmische speurtocht naar een gefaalde actrice

10 Neon White Platformspel

Pijlsnel van A naar Z rennen: het is al jaren een geliefde hobby voor een niche groep gamers. Angel Matrix haakt met Neon White naadloos aan op dit ‘speedrunnen’. In deze game moet je als overleden ziel op de drempel van het vagevuur al springend en rennend proberen demonen om zeep te helpen. Slaag je er niet in om op tijd genoeg vijanden om te brengen, dan moet je weer overnieuw beginnen.

Lees hier de recensie: Overleden ziel krijgt een tweede kans

11 Stray Kattig avonturenspel

Hou je van katten? Dan heb je waarschijnlijk al van Stray gehoord. Een schattige kater probeert een weg terug te vinden naar zijn kattenfamilie, nadat hij in een diepe grot vol robots is gevallen. Deze game is vooral bijzonder door de manier waarop het de kat perfect namaakt: sierlijk maar soms juist ook heel onhandig. Stray moet het uiteindelijk niet zozeer hebben van het verhaal of de gameplay, maar om de ervaring van het kat-zijn in een wereld die niet voor katten bedoeld is.

Lees hier de recensie: Een game waarin je alle facetten van het kat-zijn kan omarmen