Directeur Willem de Kooning Academie legt taken neer

Directeur Jeroen Chabot van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam heeft zijn functie neergelegd. Zijn vertrek is de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek naar sociale veiligheid op de kunstacademie.

In december 2022 en januari 2023 zijn studenten en medewerkers van de Willem de Kooning Academie bevraagd naar hun welbevinden en ervaringen met sociale onveiligheid. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Hogeschool Rotterdam nadat in eerdere onderzoeken al blijk werd gegeven van ontevreden medewerkers en studenten die zich onveilig voelen. Inclusiviteitsadviseur Peggy Wijntuin en ex-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven voerden de gesprekken.

Uit het onderzoek bleek dat op de kunstacademie niet stelselmatig grensoverschrijdend gedrag of discriminatie plaatsvond, maar dat het wel een „complexe onderwijsinstelling” is „die vooral worstelt met een organisatorisch vraagstuk”. Dat is te lezen op de website van Profielen, het blad van Hogeschool Rotterdam (HR).

Afstand tot het management

Medewerkers van de Rotterdamse academie gaven aan dat ze zich niet gerespecteerd, gewaardeerd, gezien en gehoord voelen. Ook beschrijven zij een grote afstand tot het management en de directie van de academie. „De Willem de Kooning Academie wordt als een do it yourself instituut ervaren, waar docenten in de breedste zin van het woord zelf hun weg moeten zien te vinden”, concluderen de onderzoekers in het rapport. „Het kunstenonderwijs vraagt om ruimte voor creativiteit en autonomie, maar tegelijkertijd om een stevige basis en duidelijke kaders. Die laatste worden gemist waardoor vaak chaos wordt ervaren.”

Na een veiligheidsenquête in 2021 en werkbelevingsonderzoek in 2022 zette het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam al stappen om de situatie te verbeteren. Zo werden leiderschapstrainingen gegeven en is de afdeling communicatie versterkt. Die maatregelen hebben niet het gewenste resultaat gehad. In een reactie noemt de Hogeschool Rotterdam het „ongemakkelijk” dat er op sommige onderdelen goed beleid is, maar dat door werknemers klaarblijkelijk niet zo ervaren wordt.

Omdat het vertrouwen in de leiding van de academie beschadigd is, besloot directeur Chabot om alsnog zijn taken neer te leggen en na twaalf jaar ruimte te maken voor nieuw leiderschap. Dat zal volgens hem „een proces van langere adem zijn”. Zelf blijft hij betrokken bij de nieuwe strategische agenda van de Willem de Kooning.

