Den Haag verwacht zaterdag stad vol demonstranten

Vraag voor Hagenaars en bezoekers aan de hofstad dit weekend: hoe kom je de stad door, in of uit? Twee demonstraties op zaterdag, de jaarlijkse hardloopwedstrijd van de binnenstad naar de pier op Scheveningen (en weer terug) op zondag, en een nachtwandeling op vrijdag zorgen in grote delen voor afsluitingen en omleidingen, en kunnen de stad platleggen.

En de demonstraties van Farmers Defence Force en Extinction Rebellion zouden voor ongeregeldheden kunnen zorgen. Burgemeester Jan van Zanen heeft beide groepen beperkingen opgelegd om die te voorkomen. Zo mogen de boeren niet meer dan twee „symbolische” tractoren meenemen, en de klimaatactivisten hebben de Koekamp, een park tegenover het Centraal Station, toegewezen gekregen als locatie.

In de raadsvergadering donderdag zei Van Zanen dat hij „heel ver gaat om demonstraties te faciliteren”. Maar mochten de demonstranten zich niet aan de beperkingen houden, zal hij handhaven en optreden: „Dan doe ik waarvoor ik ben aangenomen.”

Toen Extinction Rebellion in januari demonstreerde tegen subsidies aan fossiele bedrijven, door zich aan de A12 vast te plakken, leidde dat tot 768 arrestaties. En tot een geblokkeerde stad – de A12 is de enige snelweg Den Haag in. Die willen de klimaatactivisten weer bezetten.

Van Zanen schrijft dat die blokkade „een bedreiging voor de gezondheid [vormt], onder meer omdat de (nood)hulpdiensten” bij hun taak worden belemmerd. Hij wijst er verder op dat „eerdere ervaringen” met de klimaatactivisten „slecht” zijn, zo is er geen aanspreekbare organisator – er is geen contact geweest tussen gemeente en demonstranten - en wordt er „doelbewust gestuurd op massale aanhoudingen”. Ontregeling is onderdeel van de actiestrategie van de klimaatbeweging.

Demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. De burgemeester wil een hernieuwde blokkade van de A12 niet accepteren. Foto Simon Lenskens

Malieveld bezet

Een van de eerste keren dat Farmers Defence Force (FDF) in Den Haag demonstreerde tegen het stikstofbeleid van de overheid, in oktober 2019, reden er meer dan tweeduizend tractoren de stad in. Dat leidde tot een lange ochtend- en avondspits, en schade aan het Malieveld. Sindsdien stonden de boeren vaker op het Malieveld.

Daar kunnen zij nu niet heen. De start en finish van de City-Pier-City Loop, waaraan zondag 40.000 hardlopers meedoen, is op het Malieveld. En de tenten voor de halve marathon worden op zaterdag opgebouwd.

De boeren wijken daarom uit naar het Zuiderpark, zo’n vijf kilometer van het centrum vandaan. Ze verwachten zelf 25.000 demonstranten – het protest wordt ondersteund door de organisatie Samen voor Nederland, die tijdens de coronapandemie ontstond uit verzet tegen overheidsbeleid. Onder anderen Tweede Kamerleden Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Wybren van Haga (BVNL) zullen spreken.

Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zou spreken. Maar zij heeft besloten dat ze er niet bij is: sinds de zomer wordt ze bedreigd en de bedreigingen zijn sinds een tijd weer heviger geworden. Ze heeft aangegeven dat ze zich niet veilig voelt op een grote, onoverzichtelijke bijeenkomst. De dreiging komt volgens BBB zelf „uit verschillende hoeken”, meer wil de partij er niet over zeggen.

Het is wel zeker dat van der Plas zich al een tijdje druk maakt over de manier waarop Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) zich tegen haar persoonlijk richt. Ze heeft hem daar onlangs op aangesproken in de Tweede Kamer, omdat ze daar vervolgens last van heeft.

Lees ook: Het Malieveld is ‘het meest misbruikte stukje groen van Nederland’

Vijfduizend tractoren

De boeren hebben eveneens een beperking opgelegd gekregen van de burgemeester. Zij wilden oorspronkelijk 5.000 tractoren meenemen, dat mogen er twee zijn. In zijn onderbouwing van die beslissing schrijft burgemeester Van Zanen dat de ervaringen met boerenprotesten waarbij zwaar materieel is ingezet „slecht” zijn en dat de organisatoren „in geringe mate grip” hebben op de achterban.

Hij schrijft: „Voor de politie bleek het zeer moeilijk om tractoren en vrachtwagens, door hun omvang, gewicht en kracht, tegen te houden”. Net als bij eerdere boerenprotesten staat defensiematerieel klaar om te voorkomen dat tractoren door omringende wijken of winkelgebied gaan rijden, of door het Zuiderpark, dat een beschermde status heeft.

Van Zanen sprak donderdag van „een enorme operatie” waarbij uit het hele land agenten zijn opgeroepen. Maar hij noemde het demonstratierecht „bijkans heilig.”