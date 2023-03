De miljardenclaim van Extinction Rebellion

Komende zaterdag wil actiegroep Extinction Rebellion opnieuw de A12 blokkeren. Ze demonstreren tegen de 17,5 miljard euro subsidie die Nederland per jaar geeft aan de fossiele industrie. Waar komt dat bedrag vandaan? Redacteur Liza van Lonkhuyzen dook in de miljardenclaim en zag een overheid die de vervuilende industrie fors subsidieert terwijl het kabinet tien jaar geleden al zei hiermee te willen stoppen.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl