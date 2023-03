De beste boeken volgens NRC

1

Antony Beevor: Rusland. Revolutie en burgeroorlog 1917-1921

De burgeroorlog tussen de ‘Roden’ en de ‘Witten’ werd deels uitgevochten in de regio waar het nu oorlog is.

2

Lorraine Daston: Rules. A Short History of What We Live By.

Zonder dat we er bij stilstaan bepalen impliciete en expliciete regels het hele leven.

3

Eshkol Nevo: Gevoelige informatie.

Drie verhalen over hoe ongrijpbare gevoelens tot verwarring binnen een liefdesrelatie kunnen leiden.

4

Sacha Bronwasser: Luister.

Ingenieuze tweede roman over een gestalkte au pair en een grensoverschrijdende kunstdocent.

5

Anna Haag: Vreemdeling in eigen land. Het oorlogsdagboek van Anna Haag.

Een anti-nazi doet verslag van de blindheid van veel Duitsers voor Hitlers waanzin.

