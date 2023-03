Oprichters ‘tribunaal’ tegen coronabeleid verdacht van verduisteren donaties van bezorgde burgers

Bestuurders van een stichting die verantwoordelijken voor het Nederlandse coronabeleid voor de rechter wilde brengen, worden nu zelf strafrechtelijk vervolgd. De bestuurders van de zelfbenoemde ‘Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie’ (BPOC) zijn aangehouden op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Zij zouden donaties van bezorgde burgers in eigen zak hebben gestoken.

Woensdag arresteerde de politie een echtpaar en hun 30-jarige dochter uit Alphen aan den Rijn. Bronnen bevestigen dat om de familie K. gaat, die de stichting BPOC runde. Zij haalden tijdens de pandemie donaties op voor hun campagne tegen het coronabeleid. Alleen ging dat geld niet naar de rekening van de stichting, maar naar de privérekening van vader Pieter K., een freelancedominee die in oktober 2020 met zijn dochter het initiatief begon.

'Misdaden tegen menselijkheid’

De ‘onderzoekscommissie’ BPOC had als doel om het Nederlandse coronabeleid aan te klagen. Grote woorden werden daarbij niet geschuwd. De overheid maakte zich volgens de BPOC-website schuldig aan „foltering en misdaden tegen de menselijkheid in vereniging gepleegd”.

Het idee kwam overwaaien uit Duitsland. Daar claimde jurist Reinier Fuellmich te werken aan een „tweede Neurenbergproces”, analoog aan het naoorlogse tribunaal. In diezelfde periode was het FvD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen die richting D66-collega Sjoerd Sjoerdsma dreigde met „tribunalen”.

Kamervragen

Het BPOC-initiatief werd in Nederlandse kringen van corona-activisten uitermate serieus genomen. Bekende critici als Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid, opiniepeiler Maurice de Hond en de later aan corona overleden Robin Fransman van actiegroep Herstel-NL, legden als ‘getuige-deskundige’ verklaringen af voor ‘de commissie’ over het coronabeleid.

Ook in de politiek vond BPOC weerklank. Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD) verscheen voor de zelfbenoemde commissie. Zijn collega Wybren van Haga (toen nog FvD) stelde in maart 2021 Kamervragen over een rapport van BPOC naar politiegeweld tegen coronabetogers. De familie K. claimde daarover in totaal tachtig agenten te hebben gehoord. Deze anonieme getuigenissen werden gebundeld in een boek. De beelden van de verhoren zouden worden vrijgegeven, maar dat gebeurde telkens niet. Uiteindelijk verloor BPOC het vertrouwen van mede-activisten, die zelf ook niet meer geloofden in de echtheid van de politieverklaringen en dit aan de kaak stelden.

‘Vaccinatieschade’

Iets soortgelijks gebeurde met een campagne van BPOC over ‘vaccinatieschade’. De stichting opende een Meldpunt Vaccinatie, waarbij duizenden overlijdens na het toedienen van een vaccinatie zouden zijn gerapporteerd. Daarover creëerde de stichting veel ophef – zonder ooit inzage te willen geven in de meldingen. Die moesten ‘anoniem’ blijven.

Dat de donaties aan BPOC op de privérekening van Pieter K. terecht kwamen, viel al eerder op. De Belgische topviroloog Marc van Ranst plaatste in 2021 publiekelijk vraagtekens bij die vermenging. Advocaat Bart Maes uit Breda, die destijds BPOC als cliënt had, verdedigde de constructie. De stichting wachtte volgens hem op een eigen rekening, en zette daarom de donaties tijdelijk privé weg.

Gevraagd om een reactie, houdt Maes vol dat de constructie „volkomen legaal” was. „Het komt wel vaker voor dat mensen al aan de slag zijn met een bedrijf, maar nog moeten wachten op een bankrekening”, zegt Maes. „Dan kun je dat best tijdelijk even opvangen met een privérekening. Mits je een gescheiden boekhouding voert.” Alleen weet Maes niet of die nieuwe bankrekening er ooit is gekomen, omdat de banken de stichting niet wilden faciliteren.

Beschuldiging zelfverrijking

Maes heeft in september 2021 afscheid te hebben genomen van BPOC als cliënt, zegt hij. De huidige advocaten van de familie K. zijn nog niet bekend. Eerder verwierpen vader en dochter K. beschuldigingen van zelfverrijking in een persverklaring op hun website.

Overigens zit ook de man achter het Duitse coronatribunaal ondertussen in de problemen. Volgens Duitse media haalde Reinier Fuellmich 1,4 miljoen euro aan donaties op voor zijn ‘Neurenberg 2.0’. Door mede-activisten wordt hij er nu van beschuldigd honderdduizenden euro’s hiervan in eigen zak te hebben gestoken. Er liggen meerdere aangiften tegen Fuellmich bij het OM in Berlijn.