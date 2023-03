Als je ChatGPT de Stemwijzer laat doen, blijkt het een linkse chatbot te zijn

De kunstmatige intelligentie-chatbot ChatGPT heeft een duidelijke voorkeur voor SP, Denk en D66. Dat ontdekte de 22-jarige masterstudent taalwetenschappen aan de Universiteit Leiden, Merel van den Broek, die ChatGPT de Stemwijzer 2021 liet invullen.

ChatGPT is een zelflerend product van het Amerikaanse techbedrijf OpenAI. Gebruikers kunnen er vragen aan stellen en het programma geeft antwoorden op basis van een enorme dataset die loopt tot en met 2021. Met name Amerikanen klaagden over de linkse voorkeur van ChatGPT, zag Van den Broek. Ze wilde weten hoe dat in Nederland zat. „Ons politieke systeem kent met alle verschillende partijen in tegenstelling tot de Verenigde Staten veel meer nuance. Je krijgt daardoor een beter beeld van de chatbot.”

ChatGPT geeft geen antwoord als om stemadviezen gevraagd wordt. „Maar ik kan wél de stellingen van de Stemwijzer voorleggen”, bedacht de student, toen ze een paper over taalmodellen moest schrijven. De antwoorden van ChatGPT kwamen voor 53 procent overeen met die van SP en Denk, en voor 50 procent met die van D66.

Reflecties van de data

Het minst was ChatGPT het eens met JA21 en VVD (23), BBB (20) en FVD (17 procent). „De partijen stonden bijna perfect opgelijnd van links naar rechts”, zegt Van den Broek.

Dat ChatGPT een voorkeur heeft voor SP, Denk en D66 wil niet zeggen dat links gelijk heeft, dat is een denkfout, zegt Stephan Raaijmakers, bijzonder hoogleraar communicatieve AI en Van den Broeks docent. „Het zijn reflecties van de data in het taalmodel en mogelijk van de menselijke inspanningen om het model handmatig af te stellen. Het laat zien waar het programma mogelijk vooringenomen is.”

Het is niet precies bekend welke data ChatGPT gebruikt. „Als rechtse partijen zeggen: zie je wel, onze standpunten zijn onvoldoende gedekt in de data, dan leggen ze de vinger wél op de zere plek”, zegt Raaijmakers.

Van den Broek, die zelf zegt links te gaan stemmen, vindt dat haar paper duidelijk maakt dat je kritisch moet kijken naar de antwoorden van ChatGPT. Ze kreeg een 8 van Raaijmakers.