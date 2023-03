Wat Spitsbergen ons over de toekomst vertelt

Op het ijskoude Spitsbergen gaat ‘s zomers de zon niet onder, in de winter is het altijd donker. Toch trekt het pooleiland al eeuwenlang mensen: wegens walvisvangst, voor de kolenmijnen en tegenwoordig vooral wetenschappers. De hele eilandengroep is een openluchtlaboratorium voor de effecten van klimaatverandering en daar worden de klimaatmodellen van de toekomst gebouwd.

Presentatie: Gemma Venhuizen

Gasten: Jan van Poppel & Hendrik Spiering

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto: Roel Burgler / ANP

