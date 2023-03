Waarom Rutte en de ‘linkse wolk’ elkaar strategisch de tent uitvechten

Op 15 maart stemt Nederland niet alleen voor de provincie en waterschappen, indirect kiezen burgers ook de nieuwe Eerste Kamerleden. De kabinetten-Rutte hebben in deze kamer al meer dan 10 jaar geen meerderheid, en moeten dus rekenen op de steun van vaak linkse partijen - vertelt redacteur Pim van den Dool. Met de groei van de BBB, JA21 en PVV rijst de vraag of het kabinetsbeleid ook na deze verkiezingen nog wel uitvoerbaar blijft.

