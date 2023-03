In Lapland zien we een ijzeren spiraal in elke badkamer hangen. Geen idee waar het ding voor dient. Ik introduceer daarom een nieuw spel in de gezinsapp, en noem het ‘Wat is het?’ Als je een vreemd voorwerp ziet, waarvan je geen idee hebt wat de functie ervan is, maak je er een foto van en zet je hem in de groepsapp met de tekst ‘Rara?’. Binnen één minuut ontvang ik van mijn puberzoon een foto. Ik sta er op.

