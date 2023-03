Voorlopig geen compensatie voor zorgmedewerkers die door long covid baan verloren

Zorgmedewerkers die door long covid hun baan zijn kwijtgeraakt krijgen geen voorschot op hun vergoeding. Dat besloot de voorzieningenrechter in Den Haag woensdag. In april komt het kabinet met een regeling om de gedupeerden tegemoet te komen. De vakbonden FNV en CNV spanden een kort geding aan om alvast een voorschot te bewerkstelligen, en om de compensatie voor meer slachtoffers beschikbaar te stellen. De vakbonden eisten 22.839 euro per persoon, het standaardcompensatiebedrag voor beroepsziektes.

De rechter vindt dat collectieve actie niet gepast is; de staat moet van „geval tot geval” de compensatie vaststellen. „Ook is er geen juridische grond aan te wijzen die de staat verplicht met de vakbonden in overleg te treden”, aldus de voorzieningenrechter.

Zorgmedewerkers die werkten in 2020, tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus, kregen van de overheid het advies dat onder meer het preventief dragen mondmaskers niet nodig was. Dat advies is later aangepast; volgens het kabinet was het tóch heilzaam om beschermende maatregelen te treffen. Sommigen van de besmette zorgmedewerkers kregen long covid en kwamen in de ziektewet terecht. De overheid ziet compensatie van zorgmedewerkers die long covid kregen na besmetting tijdens de eerste golf als een „morele verplichting”. Volgens de bonden moeten ook slachtoffers die in de tweede golf besmet raakten gecompenseerd worden.

