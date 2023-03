Televisieproducent en presentator Harry de Winter (73) overleden

Televisemaker Harry de Winter is dinsdagavond op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie gemeld aan persbureau ANP. De Winter, die aan longvlieskanker leed, was oprichter van productiemaatschappij IDTV en bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het interviewprogramma Wintertijd.

Nadat De Winter enkele jaren bij de radio had gewerkt als verslaggever en dj, richtte hij in 1977 de productiemaatschappij IDTV op. Dankzij successen als de dramaserie Oud Geld en het televisiespelletje Lingo groeide IDTV uit tot de grootste tv-producent van Nederland na Endemol. Toen hij de vraag kreeg of zijn productiemaatschappij te koop was, voelde hij zich „een boer die hoort dat er een oliebron onder zijn land is gevonden”, vertelde hij vorig jaar aan NRC. Hij ging overstag, en werd in een klap multimiljonair. In 2003 was hij met een geschat vermogen van 46 miljoen euro de hekkensluiter in de Quote 500.

Toch zullen veel mensen De Winter eerder kennen van het programma Wintertijd, waarin hij met binnen- en buitenlandse beroemdheden in gesprek ging over hun leven en de rol die muziek daarin speelde. In de laatste aflevering vorig jaar april was het De Winter zelf die geïnterviewd werd door Jeroen Pauw. Hij vertelde openhartig over zijn ziekte. „Ik ga niet een lijdensweg in van jaren in een hospice of een ziekenhuisbed, of in mijn huiskamer met zes mantelzorgers. Dan neem ik het heft wel in eigen hand”. Tegen NRC zei de televisiemaker rond diezelfde tijd dat hij kan terugkijken op een geweldig leven. „Ik heb dik zeventig jaar kunnen leven zonder echte zorgen. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde.”

