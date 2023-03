Sunak: bootmigranten na aankomst direct terugsturen

Is het mogelijk een gevaarlijke onderneming die volgens de wet al illegaal is, nóg illegaler te maken? Wel als het aan de regering van de Britse premier Rishi Sunak ligt.

Dinsdag kwamen Sunak en zijn minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman met een nieuw plan om de aantallen migranten te laten afnemen die vanuit Frankrijk in een bootje naar het Verenigd Koninkrijk komen.

Volgens het wetsvoorstel wordt de minister van Binnenlandse Zaken verplicht iedereen zo snel mogelijk het land uit te zetten die op een illegale manier, dus zonder visum of voorlopige verblijfsvergunning, het VK is binnen gekomen. Hiertegen in beroep gaan zou op afstand moeten, vanuit een ‘derde’ veilig land of het land van herkomst.

Vorig jaar nam de Conservatieve Partij, toen onder leiding van premier Boris Johnson, ook al een wet aan waarin aankomst zonder papieren illegaal en strafbaar werd verklaard, er kwam vier jaar celstraf op te staan. Die wet had geen dempend effect op de aantallen: in 2022 kwamen meer dan 45.000 migranten met kleine bootjes naar het VK. Dit jaar hebben tot nu toe zo’n 3.000 mensen de oversteek gewaagd.

Dit voorstel gaat verder omdat het bootmigranten bij voorbaat ontoelaatbaar verklaart. Ook de opsluiting – na aankomst moeten migranten meteen in detentie – is nieuw. Het moet antwoord bieden aan de weerzin bij een deel van de Britse bevolking tegen migranten die in afwachting van hun asielprocedures in hotels verblijven, op kosten van de staat.

Het plan „verkent de grenzen van het internationaal recht”, zei minister Suella Braverman dinsdag, maar voldoet daar volgens haar wel aan. Critici hebben hier grote twijfels over. Volgens de internationale verdragen over vluchtelingenrechten horen landen de manier waarop een asielzoeker een land is binnen gekomen niet mee te nemen in hun afweging om asiel te verlenen.

Ook praktisch kan de wet lastig uitvoerbaar blijken. Zo is nog onduidelijk waar de detentie moet plaatsvinden. Er zouden twee legerbases worden omgebouwd, maar of dat genoeg is om tienduizenden migranten wekenlang in kwijt te kunnen, is niet gezegd. En het VK heeft amper afspraken met ‘veilige derde landen’ waar het migranten heen kan sturen. Het Afrikaanse Rwanda heeft vorig jaar toegezegd enkele honderden asielzoekers te willen overnemen, maar de vraag of dat juridisch mag, ligt nog open. Waarschijnlijk doet de hogere rechter eind dit jaar uitspraak.