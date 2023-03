PSV-fan die Sevilla-doelman aanviel tijdens wedstrijd veroordeeld tot 3 maanden celstraf

De PSV-supporter die tijdens een wedstrijd het veld oprende en de keeper van de Spaanse club Sevilla aanviel, krijgt drie maanden celstraf waarvan een maand voorwaardelijk. Dat besloot de politierechter woensdag, naar de strafeis van het Openbaar Ministerie. De veroordeelde, de 20-jarige Dylano K. uit Roermond, had een stadionverbod tot 2026; dat wist hij te omzeilen door een vriend een kaartje voor hem te laten kopen, aldus PSV.

Op 23 februari speelde PSV thuis in Eindhoven tegen Sevilla. De wedstrijd werd verstoord door K., die probeerde keeper Marko Dmitrovic te slaan. De Servische doelman ving de vuistslag op en worstelde K. tegen de grond, waarna hij werd afgevoerd door beveiligers. „U gaat met een dronken kop fors onder invloed het veld op”, zei de politierechter volgens persbureau ANP. „Het is volstrekt respectloos tegenover de speler, de voetbalclub en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan. Maar dit heeft niets met voetbal te maken.” K. zegt zich weinig van de aanval te kunnen herinneren.

Eerder werd K. ook al veroordeeld voor voetbalgeweld, wat volgens de rechter „fors” in zijn nadeel werkt. De afgelopen jaren kreeg de Limburger al twee keer een taakstraf en een stadion- en gebiedsverbod vanwege overtredingen bij voetbalwedstrijden. Wel hield de rechter bij de strafbepaling rekening met het feit dat Dylano K. is ontslagen door zijn werkgever, uit zijn supportersgroep is gezet en dat zijn zaak breed in de media is uitgemeten.

