Gelooft u die medische doorbraken die prematuur in de publiciteit komen? Soms lastig te doorgronden voor leken. Neem de spectaculaire aankondiging op primetime tv dat prof. Casper van Eijck en zijn maten kanker gaan genezen met kankerdodende apenvirussen.

Er was reden voor argwaan. Systematische studies met patiënten moeten nog gedaan worden, laat staan dat er iets over gepubliceerd is in een serieus wetenschappelijk tijdschrift. De goedgelovige presentatoren van het tv-programma Op 1 waren echter bij voorbaat al in de wolken met de Rotterdamse doorbraak.

Hadden ze hun huiswerk gedaan, dan hadden ze gezien dat er al zo’n 70 jaar gewerkt wordt aan kankerdodende virussen; tot nu toe met bescheiden succes. Die virussen hebben het nergens tot een standaard behandeling weten te brengen, met één uitzondering: een gemodificeerd herpesvirus (T-VEC). Bij melanoompatiënten met uitzaaiing in de lymfklieren wordt dat virus in zo’n klier ingespoten en dan verdwijnt de tumor lokaal in ruim 60 procent van de patiënten. Een bescheiden succes dat uiteraard in Op 1 niet ter sprake kwam.

Had u door dat u bij de neus werd genomen door professor Van Eijck? Ik wel, maar ik loop dan ook al een tijd mee in de oncologie. Bovendien was ik bevooroordeeld, want Van Eijck staat onder vakbroeders bekend als iemand die er geen been in ziet om kwakmiddelen, zoals curcumine, aan te prijzen. Ik ga dan ook niet meerijden met de Overleven met alvleesklierkanker-rally die Support Casper op 13 mei organiseert.

De publiciteit in slingeren

Waarom doet het Erasmus MC niet iets om zulke misleidende vertoningen te voorkomen? Toen ik indertijd naar het NKI-AVL verkaste, heb ik een publiciteitscommissie ingesteld, die controleerde of er geen onzin de publiciteit in geslingerd werd. Stafleden kunnen soms zo enthousiast zijn over hun onderzoeksresultaten, dat ze uit het oog verliezen dat die nieuwe vondst niet morgen al kan worden toegepast bij patiënten. Dan worden die patiënten en hun familieleden teleurgesteld en dat wil je als fatsoenlijke academische instelling voorkomen. Niet iedereen in het NKI vond zo’n publiciteitscommissie een goed idee – er werd zelfs met de vrijheid van meningsuiting geschermd – maar uiteindelijk prevaleerde het belang van de patiënt. De columns die ik voor deze krant heb geschreven zijn ook door deze zeef gegaan.

Dit is overigens niet de eerste keer dat het Erasmus MC publicitair een scheve schaats rijdt. Hoogtepunt in mijn colleges over pseudowetenschap was altijd het proefschrift over de stuitligging dat in 2010 door de Erasmus-proffen werd goedgekeurd. Bij een ordentelijke bevalling hoort het hoofd eerst naar buiten te komen, maar soms liggen de billen voor en dat compliceert de geboorte. Vroedvrouwen/gynaecologen doen daarom hun best om het kind te keren: hoofdje voor. Moeizaam draaiwerk vaak, maar de promovenda had daar iets op gevonden: uit de (Aziatische) literatuur had ze afgeleid dat zo’n stuitligging gedraaid kan worden door moxabustion. Je houdt een smeulende moxa-sigaar met het kruid Artemisia bij het acupunctuur punt Zhiyin (BL67) op de kleine teen van de zwangere en, floep, de foetus draait. Mooi toch. De promovenda kreeg hiervoor de doctorstitel op gezag van rector magnificus prof.dr. H.G. Schmidt, die waarschijnlijk iedere nacht nog stilletjes ligt te huilen over deze blamage. De eerlijkheid gebiedt mij wel hieraan toe te voegen dat alle Rotterdamse hoogleraren die ik ken, gegeneerd waren over dit proefschrift. Die hele acupunctuurpoespas is uiteraard flauwekul, oude, eerbiedwaardige Chinese flauwekul, maar kul. Trap er niet in.

De echte kwakzalverij

Door naar de echte kwakzalverij. Herinnert u zich nog die idiote persconferentie waarin Trump bleekmiddel aanprees als therapie tegen covid? Ik heb mij altijd afgevraagd hoe Trump aan deze dolzinnige therapie kwam. Inmiddels weet ik het, dankzij een tip uit de onvolprezen Vereniging tegen de Kwakzalverij: bleekmiddel is al lang op de markt onder de aantrekkelijke naam Miracle Mineral Supplement (MMS). Het wondermiddel is ontdekt door de gewezen Scientology-aanhanger Jim Humble in 2006 en het helpt tegen alles: kanker, hiv, autisme, malaria etc. en dus ook tegen covid. De Genesis II-kerk is MMS gaan distribueren in ontwikkelingslanden, o.a. tegen malaria, en „aartsbisschop” Grenon claimt vanuit de gevangenis dat hij Trump aan de MMS heeft geholpen en dat Trump het ook zelf heeft genomen. Zo kwam Trump dus aan zijn bleekmiddel-therapie.

MMS wordt ook in onze contreien gepropageerd, voornamelijk in Duitsland, waar vervolging van kwakzalvers lastig is, dankzij een minder gelukkige grondwet. Vooral de vaak geteisterde ouders van autistische kinderen worden weer bestookt. De schade valt nu hopelijk mee. Er is in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis over de genetische basis van autisme losgekomen. Wie dat naslaat ziet dat autisme een aangeboren afwijking is en welke genen daarbij betrokken zijn. Niks vaccinatieschade of ander bijgeloof.

Dit is mijn laatste invalcolumn. Dank voor alle positieve reacties en aanmoediging, maar dit is echt het eind van mijn wederopstanding.

Piet Borst is emeritus hoogleraar biochemie aan de UvA en onderzoeker en voormalig directievoorzitter in het NKI-AVL. Voor bronnen zie: is emeritus hoogleraar biochemie aan de UvA en onderzoeker en voormalig directievoorzitter in het NKI-AVL. Voor bronnen zie: nrch.nl/9aje