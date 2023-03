Op Schiphol onderschepte glasaaltjes hebben een onzekere toekomst

Illegale glasaalsmokkel, het lijkt steeds vaker voor te komen. Binnen drie maanden: 190 kilogram in de haven van het Spaanse Algeciras, 200 kg in Brussel, 28 kg in het Franse Bayonne en vorige week werd er 54 kg onderschept op Schiphol. Daar werden zo’n 170.000 glasaaltjes, jonge Europese palingen, in plastic zakken in beslag genomen die verstopt zaten in koffers van twee mannen die naar Maleisië wilden.

Lex Benden, woordvoerder bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), vertelt fier over de inbeslagname van de inspecteurs. Ze zijn geteld, getest op ziektes en er is nauwkeurig gekeken welke soort het betreft. De uitkomst: geen ziektes en alle individuen waren van de Anguilla anguilla, ofwel de Europese paling. Benden vertelt aan de telefoon dat de glasaaltjes inmiddels zijn uitgezet bij Harderwijk, in de natuur dus: „Daar waar ze thuishoren.” Zullen ze overleven? In 2021 adviseerde de International Council for the Exploration of the Seas de Europese Commissie om te stoppen met het weghalen van glasaaltjes aan de kust om ze vervolgens uit te zetten in rivieren en meren. De natuurlijke cyclus van de beestjes zou zo verstoord kunnen raken.

Glasaaltjes ‘hebben geen paspoort’

Tessa van der Hammen, palingonderzoeker in Wageningen, begrijpt de keuze van de NVWA maar vindt het opvallend dat over de herkomst van de beesten niet gerept wordt. Benden van de NVWA geeft aan dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt om de herkomst te achterhalen maar dat „de smokkelaars niets loslaten” en glasaaltjes „nou eenmaal geen paspoort hebben. Er is gekozen om snel te handelen.

De onzekerheid over het nut van terugzetten valt samen met de onderliggende reden waarom glasaaltjes überhaupt gesmokkeld worden: een gebrek aan kennis. De Europese paling is ernstig bedreigd. De hoeveelheid glasaal die aankomt aan de kust nam de afgelopen veertig jaar met zo’n 98 procent af. „Omdat we paling niet volledig kunnen kweken wordt de jonge glasaal in het wild gevangen en opgekweekt. Het is tegenwoordig wel mogelijk om volwassen paling in het lab kuit te laten schieten en de jongste larven te kweken. Alleen weten we niet wat zij eten en gaan ze op een gegeven moment dood.” Dus om paling te kweken heb je jonge glasaal nodig en die is in Azië nauwelijks te krijgen.

Lees ook deze reportage: Voor wie het lukt paling te kweken, liggen miljoenen in het verschiet

De Europese paling trekt via zee de Nederlandse binnenwateren in. Na 5 tot 25 jaar is zij geslachtsrijp. Wanneer het zover is, zwemmen ze 6.000 kilometer naar de Sargassozee aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, leggen eitjes op grote diepte en sterven. Wanneer de larven uitkomen drijven ze met de stroming terug naar Europa terwijl ze rustig transformeren tot kleine glasaal. Bij de Europese kust beginnen ze ineens te zwemmen, alsof het zoete water hen roept.

Deze lange en vooral onbegrepen reis zorgt ervoor dat wetenschappers er niet over uit zijn hoe de paling zich precies voortplant, en hoe larven precies uitgroeien tot volwassen paling. Het kweken van volwassen paling lukt dus niet zonder glasaal uit de natuur, met illegale smokkel als gevolg.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap.