Hof draait Europese sancties tegen moeder van Wagnerleider Prigozjin terug

Het Europees Hof heeft woensdag de sancties tegen de moeder van Jevgeni Prigozjin, hoofd van de Russische huurlingengroep Wagner, ongedaan gemaakt. Dat meldt het hof in een verklaring. Eerder had de EU Violetta Prigozjina op de zwarte lijst gezet vanwege de zakelijke banden met haar zoon, die haar medeplichtig zouden maken aan de agressie van Rusland tegen Oekraïne. Daardoor zou ze onder meer de Europese Unie niet meer in kunnen.

Dat besluit draait het hooggerechtshof nu terug. Want hoewel Prigozjin verantwoordelijk is „voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne in gevaar hebben gebracht”, zo luidt het oordeel, is de band tussen moeder en zoon slechts familiegerelateerd en daarom „onvoldoende om opname in de lijst te rechtvaardigen”.