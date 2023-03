Lange, dunne, witte, cisvrouwen zijn niet standaard

Gelijkwaardigheid. Diversiteit. Inclusie. Het blijft een struggle. Ook in de mode, waar inzetten op deze zaken veelal een marketingstrategie of ‘trend’ lijkt te zijn. De intrinsieke behoefte om te veranderen, wordt dus niet breed gevoeld. Een gemiste kans, en voor mijzelf bijna onvoorstelbaar, maar kwalijk is dat niet per se. Mits binnen de organisatie sprake is van voortschrijdend inzicht, zodat ook korte metten wordt gemaakt met de homogeniteit van bedrijfscultuur en/of personeelsbestand. Als dat niet het geval is, verzand je in schijndiversiteit, en daar prikt een beetje bewust mode- en social media-publiek feilloos doorheen.

Stekker

Neem het luxelingerielabel Victoria’s Secret, dat decennialang cashte door een clichématig, eendimensionaal beauty- en vrouwbeeld te laten zien: lang (ook het haar), dun, wit en cisgender. Meer smaken leken er niet te zijn.

Onlangs werd aangekondigd dat het merk terugkeert met de jaarlijkse Fashion Show, een tv-spektakel waar in 2019 de stekker uit werd getrokken. Reden: teleurstellende verkoop- en kijkcijfers. In 2017 trok de show nog vijf miljoen kijkers en in 2018 bleken dat er 3,3 miljoen te zijn. Nog alleszins een respectabel aantal, maar de achteruitgang van het merk was ontegenzeggelijk ingetreden. Bepaald niet gek, want het hele concept van de show was hopeloos gedateerd. Niet-inclusief, stereotyperend en dan die Angels… De uitverkorenen, the Chosen Ones die de befaamde vleugels mochten dragen, terwijl de rest van de catwalk-godinnen het zonder moest stellen. Bepaald niet gelijkwaardig.

Lees ook: Rihanna’s luxelabel daagt het modesysteem uit

Dat het anders moest en kon had Rihanna een jaar daarvoor al bewezen met haar Savage X Fenty-lingerieshows, waarbij alle ‘vrouwxn’ werden gevierd, getoond, bediend en empowered zodat eenieder zich mooi en fantastisch kon voelen in haar/hun eigen vet en vel.

Pogingen van Victoria’s Secret om alsnog ‘voor inclusie te gaan’ werden weggehoond. De oude fans vonden dit een knieval voor de ‘deugpolitie’ terwijl de beoogde nieuwe dachten: hier trappen we niet in. Dit is allemaal voor de bühne.

De Angels lijken hun tijd te hebben gehad, ook al zet je uitsluitend dikke, oudere en niet-standaard mooie vrouwen op de catwalk

Maar: nu is het echt tijd om te veranderen. Althans zo wil de huidige Victoria’s Secret frontman ons doen geloven. De show die later dit jaar het licht zal zien wordt een ‘nieuwe versie’ van de oude klassieker. Hoe nieuw precies is nog niet duidelijk, dus wordt er op de socials druk over gespeculeerd. De een kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van Victoria’s Secret, maar menigeen heeft er een hard hoofd in.

Zelf geloof ik evenmin in ‘new and improved’. Dit is eerder een gevalletje ‘too little, too late’. Dat was het in 2019 feitelijk al. De Angels lijken hun tijd te hebben gehad, ook al zet je uitsluitend dikke, oudere en niet-standaard mooie vrouwen op de catwalk. De tijd van lapmiddeltjes is allang voorbij. Het merk dient op een compleet andere manier te worden geladen. Mode en mensen dienen te worden gevierd zonder stereotypering, zonder een achterhaald en eendimensionaal idee van schoonheid en van sexiness. Voorwaar geen sinecure voor een merk als Victoria’s Secret.

Later dit jaar zullen we zien of de criticasters toch positief zullen worden verrast. Vooralsnog lijkt het een mission impossible om de Angels te doen herrijzen uit hun as.