Kunstenaar Sara Sejin Chang wint de Theodora Niemeijer Prijs ter waarde van een ton

De Theodora Niemeijer Prijs is woensdagavond uitgereikt aan beeldend kunstenaar Sara Sejin Chang. De prijs, ter waarde van 100.000 euro, is de grootste vrij besteedbare kunstprijs in Nederland.

In het juryrapport wordt Chang geroemd om haar „zeer eigen en jarenlange gerijpte praktijk die zowel herkenning als verwondering biedt.” Haar werk getuigt volgens de jury van een grote ontwikkeling in haar oeuvre en de thema’s die ze aankaart zijn „zeer relevant in het licht van de huidige tijd.” De jury koos unaniem voor deze kunstenaar, die minder bekend is bij het brede Nederlandse publiek.

Winnares Chang (1977) is geboren in Zuid-Korea en in Nederland bij adoptieouders opgegroeid. Ze woont en werkt in Berlijn. Chang verwierf rond de jaren 2000 bekendheid onder haar Nederlandse naam: Sara van der Heide. In 2016 koos ze ervoor om haar Koreaanse naam opnieuw te gebruiken.

In haar werk onderzoekt Chang thema’s als Eurocentrisme, dekolonialisering, racialisering, heling en sjamanisme. Haar meest recente film-installatie Four Months, Four Million Light Years (2020) gaat over het koloniale denken achter de grootschalige adoptie-industrie in landen als Zuid-Korea. Hierin wordt de Nederlandse inmenging in de Koreaanse oorlog verbonden met de actualiteit van transraciale adoptie en koloniale machtsstructuren. Ze combineert in haar kunst o.a. video, film, historisch materiaal, onderzoek en tekst.

De jury roemt Changs „internationale allure”. Haar werk is onlangs te zien geweest op de Berlijn Biënnale en in diverse internationale musea. Uit het juryrapport: „Ze ontvouwt op vaardige en poëtische wijze hoe het politieke en persoonlijke samenkomen, maar ook waar de hoop en tussenruimte zitten: in een kritisch perspectief, in aandachtige sensitiviteit, in helende geloofssystemen.”

‘Whale’ uit ‘Four Months, Four Million Light Years’ (2020). Sara Sejin Chang ‘Ancestors’ uit ‘Four Months, Four Million Light Years’ (2020). Sara Sejin Chang De immersieve filminstallatie ‘Four Months, Four Million Light Years’ (2020). Foto Sang-tae Kim / Busan Biennale

Mid-career vrouwelijke kunstenaars

De Theodora Niemeijer Prijs is in 2012 opgericht om kunst van beginnende vrouwelijke beeldende kunstenaars te stimuleren. Na vijf edities richt de prijs zich sinds dit jaar op ‘mid-career’ hedendaagse vrouwelijke kunstenaars. Volgens de organisatie hebben vrouwelijke kunstenaars juist in een latere fase van hun carrière baat bij extra financiële steun, omdat ze dan relatief veel werk produceren.

Het prijzengeld is dit jaar vertienvoudigd: van 10.000 euro naar 100.000 euro. Daarvan is 75.000 euro vrij te besteden, de overige 25.000 euro wordt beschikbaar gesteld als aankoopbudget voor een museum. Op die manier wordt een stap gezet om de representatie van mannelijk en vrouwelijk werk in musea gelijk te trekken, is de gedachte. Slechts zestien procent van de vaste collecties van hedendaagse musea in Nederland is werk van vrouwelijke kunstenaars.