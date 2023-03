Israëlische strijdkrachten nu ook meegesleept in verdeeldheid over juridische hervorming

De diepe verdeeldheid in Israël over plannen van de regering om de macht van het Hooggerechtshof drastisch in te perken, heeft nu – tot schrik van veel Israëliërs – ook de strijdkrachten bereikt. Een groep van 37 reservepiloten, die vaak is ingezet op vliegmissies in het buitenland, liet vorig weekend weten niet te komen opdagen voor een training omdat ze het oneens zijn met de hervormingsplannen.

Ook in de befaamde ‘Unit 8200’, die zich bezighoudt met geavanceerde cyberspionage, leeft brede onvrede over de juridische hervorming. Zeker 500 leden van de eenheid, die een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de succesvolle hightechsector in Israël, hebben die in een brief aan de regering afgekeurd.

Tien voormalige luchtmachtchefs hebben op hun beurt in een open brief gewaarschuwd dat de recente ontwikkelingen „ernstige en concrete” risico’s in zich herbergen. Datzelfde deed premier Netanyahu, die de reservepiloten opriep de training bij te wonen. Maar minister van Defensie Yoav Gallant toonde zich tegemoetkomender en riep op snel met zijn allen om de tafel te gaan zitten.

Israëlische militairen weten zich doorgaans gesteund door het overgrote deel van de bevolking en dat helpt hun moreel hoog houden. Door de voorgenomen juridische hervorming rijzen er bij veel militairen echter twijfels of ze de instructies van een regering die bij een groot deel van de bevolking niet langer op steun kan rekenen nog willen opvolgen.

Op de achtergrond speelt mee dat sommige piloten bang zijn bevelen te krijgen om bij voorbeeld illegale bombardementen uit te voeren, mogelijk in Syrië of Iran. Als de regering de macht van Israëls rechters inderdaad beperkt, zou dat de roep in het buitenland kunnen versterken om zulke piloten voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te slepen.