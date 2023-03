Invallen bij aanstaande DSM-partner Firmenich om mogelijke prijsafspraken

Nog geen twee weken nadat het Limburgse chemiebedrijf DSM van toezichthouders toestemming kreeg om te fuseren met branchegenoot Firmenich, is de Zwitserse fabrikant van geur- en smaakstoffen onderwerp van grootschalig onderzoek naar verboden prijsafspraken. De Europese Commissie meldde dinsdag dat invallen zijn gedaan bij enkele grote fabrikanten van aroma’s. De Zwitserse mededingingswaakhond bevestigt nu dat Firmenich daar één van is.

Volgens de Wettbewerbskommission – afgekort WEKO – zijn er aanwijzingen dat het bedrijf met drie sectorgenoten heeft samengespannen om andere rivalen uit de markt te drukken. „Er zijn vermoedens dat ze hun prijsbeleid op elkaar hebben afgestemd, concurrenten hebben verboden om aan bepaalde bedrijven te leveren en de productie van bepaalde aroma’s hebben beperkt”, schrijft de toezichthouder in een verklaring.

Behalve bij familiebedrijf Firmenich (omgerekend 4,7 miljard euro omzet, 11.000 werknemers) zijn ook invallen gedaan bij het eveneens in Genève gevestigde Givaudan, het Duitse Symrise en het Amerikaanse International Flavors & Fragrances. Het onderzoek naar overtreding van mededingingsregels gebeurt in samenwerking met toezichthouders in de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De invallen zijn een eerste stap, zo benadrukken WEKO en de Europese Commissie, nog gebaseerd op vermoedens. „Het feit dat de Commissie zulke onderzoeken doet, betekent niet dat bedrijven ook schuldig zijn”, aldus de Europese toezichthouder. Naast de vier onderzochte bedrijven heeft de Commissie ook vragen gesteld aan andere bedrijven in de geur- en smaakstoffenindustrie.

Volledige openheid

De smaakmakers waarop het onderzoek zich toespitst, behoren tot de grootste bedrijven in hun sector. Ze leveren geur- en smaakstoffen aan een heel brede groep klanten. Hun synthetische aroma’s zijn terug te vinden in frisdrank en kipkruiden, in cosmetica en schoonmaakmiddelen. Givaudan is de grootste in die industrie, Firmenich komt op plek twee.

In reactie op de verklaring van de Zwitserse kartelautoriteit bevestigt Firmenich de invallen. Het bedrijf laat in een schriftelijke verklaring weten dat het „volledig meewerkt” aan de onderzoeken. Dat zeggen ook Givaudan en Symrise. In onderzoeken naar prijsafspraken is het gebruikelijk dat bedrijven die volledige openheid geven, lagere boetes krijgen opgelegd. Dat geldt nog sterker voor een bedrijf dat de overtredingen bij de toezichthouder aankaartte.

Onduidelijk is voorlopig nog hoelang het onderzoek van de toezichthouders duurt. Volgens de Europese Commissie is dat onder meer afhankelijk van de medewerking van partijen. De Britse toezichthouder denkt zeker tot begin volgend jaar nodig te hebben om alle benodigde gegevens te verzamelen. Bedrijven die schuldig worden bevonden aan overtreding van de mededingingsregels, riskeren een straf die kan oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet.

Het nieuws over de mogelijke prijsafspraken komt terwijl de fusie tussen DSM en Firmenich al in volle gang is. De aandeelhouders stemden eerder massaal in, en in februari liet ook de Europese toezichthouder weten akkoord te zijn. Het wachten is alleen nog op toestemming vanuit India.

Lager op beurs

Door hun activiteiten te combineren groeien Firmenich en DSM, ooit exploitant van de staatsmijnen, uit tot een van de grootste voedings- en gezondheidsbedrijven ter wereld. Zowel in de voedingsmiddelensector – het terrein van DSM – als in de aroma’s is onderzoek en innovatie cruciaal. Door samen op te trekken, gaat dat sneller. Het fusiebedrijf wordt Zwitsers, al blijft het DSM-kantoor in Heerlen behouden.

DSM (8,4 miljard euro omzet, 20.000 werknemers) wilde woensdag desgevraagd niet reageren op de berichten over de invallen. „Het onderzoek heeft niks met ons te maken”, aldus een woordvoerder. Volgens hem is DSM – dat krap 4 procent verloor op de beurs – ook niet gevraagd gegevens te verstrekken.

Firmenich laat in een verklaring weten dat het niet verwacht dat het onderzoek gevolgen zal hebben voor de fusie met DSM.