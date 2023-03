Horroklassieker Dead Space is ook in 2023 nog razend spannend

Dead Space (2023) Door: Motive Studio Voor: PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc. ●●●●●

De tram schudt, stokt. Een schaduw rolt over je heen. De wielen schuren, een deur schiet tien centimeter omhoog en komt vast te zitten. Lange seconden staar je naar dat ene spleetje onder die deur, en dan rijdt de tram verder. Je bent veilig.

Het is de kracht van horrorgame Dead Space: de vinger ligt continu op de trekker, maar het spel haalt hem lang niet altijd over. Soms loop je een lege kamer binnen, en staan de monsters pas na vijf passen opeens over je schouder te hijgen. Soms knipperen alleen de lichten uit en aan. En soms moet je gewoon ongegeneerd schieten totdat alles dood is.

De oorspronkelijke game uit 2008 was dan ook niet voor niets een hit, waarvan de lessen over spanning gemeengoed werden. Deze nieuwe remake geeft het origineel een liefdevolle update. Niet alleen de beelden werden verbeterd, maar het verhaal werd vermenselijkt, puzzels en zijmissies herzien, wapens anders geplaatst. Hoofdpersonage Isaac Clarke kreeg een stem; de game plaatst je zo steviger in zijn laarzen.

Kronkelende hopen vlees en bot, tand en klauw

Isaac en zijn crew vertrekken voor een reparatieklus naar de USG Ishimura, een gigantisch ruimteschip vol claustrofobische tunnels in een baan rond een verlaten planeet. Zijn vriendin Nicole heeft zich daar bij de mijnexpeditie gevoegd. Maar Isaac treft aan boord een nachtmerrie: een geheimzinnige kracht die de lijken van de bemanning verwringt tot kronkelende hopen vlees en bot, tand en klauw. Al snel begint zijn crew visioenen te zien.

Je baant je in een kleine tien tot vijftien uur door de krochten van de Ishimura. Soms te voet, met plasma-pistool of vlammenwerper in de hand. Soms begeeft de zwaartekracht het, en vlieg je wanhopig rond om wegversperringen te verwijderen, bijvoorbeeld door klapperende ventilatoren met je speciale ‘stasis’-kracht tijdelijk op stil te zetten. Dead Space wisselt altijd af, verveelt zelden, en blijft ook in deze moderne vorm razend spannend. Zo herken je een echte klassieker.