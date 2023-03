Hopen op een stoel dicht bij de catwalk, tot de onvermijdelijke deceptie volgt

Een documentaire als een opera, met paradijsvogels als personages en de Parijse modeweken als decor. Voor Fashion Babylon (AvroTros) volgde de Italiaanse regisseur Gianluca Matarrese drie influencers die een plek trachten te veroveren in mode-koninkrijk Parijs. De modeshow, zegt een van hen, is een ritueel. Net als aan zeventiende-eeuwse hoven gelden er ongeschreven regels over wie waar mag zitten en naast wie. Welke hoveling is het machtigst, beroemdst en rijkst? Deze drie zijn dat allemaal niet, zij moeten het hebben van hun buitenissige uitdossingen om de shows binnen te komen en hopen op een stoel dicht bij de catwalk. In drie bedrijven ontvouwt zich de documentaire, met muziek die de verhaallijn volgt. Barok en pompeus in de hoogtijdagen van deze mode-verslaafden. Donker en dramatisch als de onvermijdelijke deceptie volgt en één van de drie in een taxi het paradijs verlaat.

Ja zeg, mag ik me even onderdompelen in iets zónder boeren en burgers? De televisie stond dinsdagavond nog niet aan of daar zat ze weer aan tafel. Caroline van der Plas van BBB, dit keer bij Khalid & Sophie. En we wisten al waar de avond eindigen zou: op een boerderij in Zwartsluis. Op1 (EO) ging weer de boer op voor een uitzending. Net als vorig jaar vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel werd er een complete talkshow-studio op locatie gebouwd, dit keer naast natuurgebied De Weerribben in Overijssel.

Wat ben jij?”, is de eerste vraag die regisseur Matarrese stelt aan Casey Spooner, halfnaakt in een zwarte mantel die hij spreidt als een verentooi: Niet wie, maar wát. Het antwoord is vaag en raadselachtig: „Dat wat ik wil zijn, is wat ik ben.” Beroemd wil hij zijn, maar dan op zo’n „coole manier” dat niet iederéén hem kent, maar alleen de juiste mensen. Dat zullen dan de 37 kijkers zijn die zijn livestream tijdens de Parijse modeweek volgen. Hij wordt geflankeerd door de twintig jaar jongere Violet Chachki. Drag queen, ooit winnaar van RuPaul’s Drag Race. Samen leveren ze zich uit aan een kluwen gretige fotografen. Gratis en voor niets stellen ze hun looks en lichaam tentoon, in de hoop op meer en beter.

Michelle Elie, het voormalige model, leeft voor (en van) haar hang naar mode. Het klapstuk onder haar outfits kocht ze rechtstreeks van de catwalk, een hoogst-unieke creatie van de Japanse designer van Comme des Garçons zelf. In die jurk, groot en wit als een wolkendek, mag ze backstage de ontwerper ontmoeten. Oog in oog met deze Rei Kuwakubo oogst ze nog niet eens een glimlachje. Michelle Elie laat één traan en herpakt zich dan, zij weet exact wat ze is. Net als mode een „wegwerpproduct”, even snel uit als ze in was.

Casey Spooner laat van zijn laatste geld T-shirt en petjes bedrukken. Hij stelt zich als eerste queer ooit kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. „Alles wat denkbaar is, is maakbaar.” Violet verlaat Parijs gedesillusioneerd nadat hij veertien uur in vol ornaat heeft zitten wachten op een ‘fitting’. Hij zou meelopen in de afscheidsshow van Jean Paul Gaultier. O nee, toch niet.

Plukje provinciale politici

Ondertussen in de koeienstal van familie Spans, biologisch melkveehouders. Op strobalen: boeren, boswachters, natuurbeheerders en een hoogleraar. Een plukje provinciale politici ertussen. Achter de hekken dit keer nieuwsgierige koeien, ze loeiden af en toe hard boe, maar zonder aanzien des persoons. Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink leidden het gesprek strak, waardoor snel duidelijk werd dat het natuurprobleem niet alléén een boerenprobleem is, maar een mensenprobleem. De boer vatte het mooi samen: de consument die groen stemt, moet kleur bekennen en ook groene boodschappen doen.