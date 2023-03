Honderdduizend inwoners Somaliland vluchten voor oplaaiend geweld tussen krijgsmacht en milities

Zo’n honderdduizend inwoners van Somaliland, de zelfverklaarde onafhankelijke regio van Somalië, zijn afgelopen maand naar Ethiopië gevlucht wegens oplaaiend geweld tussen milities en de krijgsmacht van Somaliland. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie dinsdag. Bij gevechten in de stad Las Anod zijn ten minste tweehonderd mensen omgekomen en velen ontheemd geraakt. Volgens de VN zijn meer dan 185.000 mensen door het geweld ontheemd geraakt.

Het geweld laaide op nadat het bestuur van Las Anod aankondigde niet langer onderdeel van Somaliland te willen zijn, maar zich bij Somalië wil voegen – tot grote onvrede van de troepen in Somaliland. Las Anod is de hoofdstad van Sool, een van de zes bestuurlijke regio’s binnen Somaliland. In steeds meer regio’s die grenzen aan deelstaat Puntland, dat wél deel uitmaakt van Somalië, neemt de onrust toe. Sommige inwoners van deze regio’s sluiten zich liever aan bij Puntland of willen hun eigen deelstaat binnen Somalië oprichten. Daarnaast wordt Sool ook door Puntland opgeëist, maar autoriteiten van deze Somalische regio ontkennen dat hun troepen meevechten in de strijd tegen Somaliland.

De gevechten tussen de krijgsmacht van Somaliland en milities die willen dat het gebied zich weer bij Somalië voegt, hebben al veel slachtoffers geëist. Volgens de Britse omroep BBC hebben medici in de regio veel moeite met het opvangen van de slachtoffers, omdat het ziekenhuis in Las Anod maar vijf ambulances heeft terwijl er dagelijks tientallen slachtoffers vallen. De VN heeft opgeroepen tot een „onpartijdig en onafhankelijk” onderzoek naar de gevechten.

Ook zegt de VN-vluchtelingenorganisatie dringend steun nodig te hebben om de gevluchte Somaliërs op te vangen. Omdat de vluchtelingen zijn aangekomen in de Ethiopische regio Doolo, waar de ergste droogte in vier decennia heerst, wordt gevreesd voor conflicten tussen de vluchtelingen en Ethiopische gemeenschappen aldaar.

De afvallige provincie Somaliland scheidde in 1991 van Somalië. Hoewel het niet internationaal erkend wordt, heeft de regio een functionerend politiek systeem, eigen munt, politiemacht en overheidsinstellingen. De president van Somalië, Hassan Sheikh Mohamud, roept alle partijen op om een einde te maken aan het conflict.