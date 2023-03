Het nederige mogen kan ook dwingend zijn

Als je een keer een ultiem gevoel van vrijheid wil beleven, moet je eens een uurtje scrollen op LinkedIn. Waar sommigen denken dat er tegenwoordig niets meer mag, en je vooral niets meer mag zeggen, mogen mensen op LinkedIn oneindig veel en ze moeten het juist zeggen. „Vandaag mocht ik een gastlezing geven.” „Ik heb mogen samenwerken met een fantastisch team.” „Trots om binnenkort deze prachtige functie te mogen vervullen.”

Zegswijze

Functies vervullen, vergaderingen voorzitten, mooie gesprekken voeren, de administratie doen: het is zo geweldig of onbenullig nog niet of iemand op LinkedIn heeft het gemogen. Die zegswijze roept onmiddellijk de vraag op: van wie mocht het dan wel? Je moeder? De juf? Het universum? God?

God zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. „We zijn dankbaar dat we hier vandaag met elkaar mogen samen zijn”: het is een gebruikelijke zinsnede om het tafelgebed te openen in wat strenger christelijke gezinnen. Iemand vertelde me eens hoe een gereformeerde vriend bij elk afscheid zijn ‘tot ziens’ standaard beantwoordde met ‘dat mogen we hopen’. Als alleen God beschikt, en niemand anders, noopt dat tot nederigheid.

De functie van het woord ‘mogen’ is het verzachten van de boodschap

‘Nederig’ is niet het woord dat ik zou gebruiken om de mens op LinkedIn te karakteriseren, hoe gretig die het woord ‘mogen’ ook in de mond neemt. Er is meer aan de hand. Ook in de zorg mag een mens van alles: nu mag u hier even gaan liggen, mag u zich daar even uitkleden, mag u even diep zuchten, en mag u bij de balie een nieuwe afspraak maken. De functie van het woord ‘mogen’ is het verzachten van de boodschap. In de zorg verbloemt het dat wat gevraagd wordt geen voorrecht maar een regelrecht commando is (je moet nu echt even je hoofd stilhouden als je wil dat ik die smartie uit je neus vis).

Opzwellen

Op LinkedIn verbloemt het de grootte van ons ego. Een ‘moger’ maakt zichzelf kleiner door zijn dankbaarheid te betuigen voor de kansen die anderen hem boden, om vervolgens zonder gêne te kunnen opzwellen: kijk eens hoe knap ik ben? Ik mag er zijn, want ik mocht er zijn. Geen nieuwe truc trouwens – hij gaat al zo’n 75 jaar mee. „Wie ben ik dat ik dit doen mag?” sprak Juliana vernuftig tijdens haar inhuldiging als koningin in 1948.

Mogen verhult niet alleen ons ego, maar ook dat werk geen voorrecht is, geen keuze, geen geschenk, maar een keiharde verplichting om de huur te kunnen te betalen, de tandartsrekening, het dagelijks brood. Het is een voorwaarde om simpelweg te kunnen overleven in onze maatschappij. Volgens de Amsterdamse socioloog Marguerite van den Berg is dat de grootste misvatting over werk: dat het een gunst aan ons is, iets dat we krijgen, in plaats van iets dat we geven. Hoe leuk je je werk ook vindt, werk is geen mogen maar moeten. Want, zegt Van den Berg: „Werk is in een kapitalistisch systeem altijd uitbuiting.”

Het kapitalisme omverwerpen, dat mocht ik willen. Eerder nog verdwijnt mogen van sociale media. Een simpele schrijfwijzer voor elke ijverige LinkedInner: sta je op het punt om mogen te gebruiken in een LinkedIn-bericht? Onthoud dan: mogen? Mag niet!