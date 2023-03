Harry de Winter schreef tv-geschiedenis als producent van dramaseries, Lingo en Wie is de Mol?

Het was een aangekondigde dood. In maart 2020 verklaarde tv-producent Harry de Winter aan de talkshowtafel van Eva Jinek dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij leed aan longvlieskanker en had niet lang meer te leven. Bij wijze van afscheid had hij een paar maanden eerder nog een aantal nieuwe afleveringen opgenomen van zijn praatprogramma Wintertijd, waarin een gast aan de hand van clips terugkeek op de muziek uit zijn jeugdjaren. In totaal ontving hij 184 gasten. In de slotaflevering draaide hij de rollen om. Toen was hij zelf de gast – en Jeroen Pauw fungeerde als interviewer.

Drie jaar nadat hij zijn ziekte naar buiten had gebracht, is Harry de Winter overleden. Hij was 73 jaar oud. Hij dankte zijn bekendheid bij het publiek vooral aan Wintertijd, maar ontleende zijn belang voornamelijk aan de door hem opgerichte productiemaatschappij IDTV die een omvangrijk en zeer uiteenlopend aantal tv-programma’s produceerde – van Lingo tot Pleidooi en Wie is de Mol?.

De Winter stamde uit een progressief gezin in Oss en maakte zijn Hilversumse entree in de jaren zeventig als discjockey bij de NCRV. Ook werd hij samensteller van een wekelijks radioprogramma voor jongeren. Lang duurde dat echter niet, want het omroepbestuur meende dat hij te veel aandacht besteedde aan onderwerpen die voor de NCRV te controversieel waren. Toen hij weigerde concessies te doen, vloog hij eruit en begon voor zichzelf. Als onafhankelijk producent specialiseerde hij zich aanvankelijk in het maken van registraties van popconcerten. Zo legde hij internationaal eer in met het vastleggen van live-shows van Madonna, Prince, U2 en andere groten.

In 1977 richtte De Winter het bedrijf IDTV op. Tot de successen uit zijn eerste jaren behoorden veelgeprezen dramaseries als Pleidooi en Oud geld, de voorlopers van de kwaliteitsseries die dezer dagen worden gemaakt. Maar het grootste kijkcijfersucces was het woordspelletje Lingo. Het was een Amerikaans format, dat in Amerika echter allang niet meer werd gebruikt en zodoende voor een grijpstuiver te koop was. Hoewel hij zelf allerminst van spelletjes hield, zag De Winter er meteen brood in. Hij kocht alle rechten en deed er vervolgens in een groot aantal landen goede zaken mee.

Rentenieren

IDTV behoorde tot de eerste lichting van zelfstandige tv-producenten, samen met Joop van den Ende. Grote vrienden waren zij niet. De veelvuldig bekritiseerde Van den Ende stoorde zich eraan dat De Winter – met zijn stoppelbaardje, spijkerjasjes, jeans, lang haar en linkse imago – veel meer sympathie bij de media ondervond dan hij.

Halverwege de jaren negentig verkocht De Winter zijn bedrijf aan de Engelse producent Chrysalis. Dat leverde hem een privévermogen van 60 miljoen gulden op. „Ik voelde me opeens een boer die hoort dat er een oliebron onder zijn land is gevonden”, zei hij in deze krant. Zo kon hij op zijn 49ste gaan rentenieren. Maar hij bleef wel op allerlei terreinen actief. Het typeerde hem dat hij in 2000 een stichting oprichtte die De Initiatieven heette. Dat omvatte diverse theaterproducties, dansfeesten voor 40-plussers, een muziekzender op internet en de stichting Een Ander Joods Geluid, die vaak kritiek leverde op het beleid van Israël. Ook was De Winter als investeerder betrokken bij het kortstondige bestaan van de tv-zender Het Gesprek, waarop uitsluitend gesproken woord te horen was.

Naast al die bedrijvigheid sloeg Harry de Winter ook nog een andere weg in. De laatste jaren liet hij zich tevens gelden als kunstenaar. Hij maakte kijkdoosachtige objecten die hij zelf ‘kunstkastjes’ noemde: diorama’s waarin hij voorwerpen uit allerlei hoeken en gaten samenbracht zodat ze bij elkaar één ietwat mysterisch geheel vormden. „Een totaal ander leven dan ik vroeger leidde”, zei hij.