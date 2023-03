Groningse universiteit mag kritische docent ontslaan

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag een universitair hoofddocent die zich de afgelopen jaren meerdere malen kritisch uitliet over het sociale veiligheidsbeleid ontslaan.

Dat heeft de kantonrechter deze woensdag bepaald. Docent en sociaal wetenschapper Susanne Täuber was door haar werkgever voor de rechter gedaagd. De RUG wil haar ontslaan vanwege een „verstoorde werkrelatie”.

Het geschil tussen Täuber en haar faculteit, Economie en Bedrijfskunde (FEB), speelt al bijna vijf jaar. Nadat ze in 2018 geen promotie had gekregen terwijl ze naar eigen zeggen voldeed aan de criteria, schreef Täuber in 2019 een essay voor het vooraanstaande academische vakblad Journal of Management Studies (JMS). Daarin leverde ze kritiek op het Rosalind Franklin Fellow-programma van de universiteit.

Met dit programma werft de RUG vrouwelijke onderzoekers voor een loopbaantraject richting het hoogleraarschap. Volgens Täuber krijgen vrouwen binnen dit programma vaak te maken met discriminatie en ongelijke behandeling. Ze baseert zich in het artikel op haar eigen ervaringen en op die van collega’s.

Volgens Ageeth Kootstra, de advocaat van Täuber, waren haar leidinggevenden niet blij met het artikel in JMS. Ze zou onder druk zijn gezet om het in te trekken.

„Heel bijzonder”, noemt ze dat: „JMS is een gepeerreviewde publicatie, het voldoet aan de academische standaarden en er worden geen namen genoemd”. Het handelen van Täubers leidinggevenden zou „veel schade” met zich mee hebben gebracht.

‘Op scherp gezet’

De RUG ziet dat anders, volgens de UKrant, het journalistieke platform van de universiteit. Tijdens de zitting zou de advocaat van de RUG gezegd hebben dat Täuber de relatie met haar faculteit zélf op scherp heeft gezet door twee van haar leidinggevenden zonder bewijs te beschuldigen van discriminatie in een officiële klacht over het niet verkrijgen van promotie. Ook zou ze zich niet aan gemaakte afspraken hebben gehouden en een verbetertraject hebben afgewezen.

Volgens Kootstra moest Täuber van de universiteit haar kritiek in de toekomst voor zich houden – iets waar ze onmogelijk mee akkoord kon gaan.

De universiteit wil niet reageren op vragen, omdat, aldus een woordvoerder, die over een ‘individuele kwestie’ gaan. „Daar doen wij geen uitspraken over.”

Een eerdere schikkingspoging tussen Täuber en de universiteit liep volgens haar advocaat op niks uit.

Demonstratie

Täuber, afkomstig uit Duitsland, staat binnen de RUG bekend als voorvechter van gelijkheid en inclusie. In 2021 schreef ze namens de Groningse Young Academy mee aan een rapport dat aantoonde dat slachtoffers van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag binnen de universiteit vaak niet geholpen, maar juist tegengewerkt worden. Ze is lid van de Universiteitsraad en van een door het ministerie van OCW ingestelde adviescommissie over diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs.

In de aanloop naar de uitspraak kreeg Täuber van meerdere kanten steunbetuigingen. Verschillende wetenschappers van de RUG deelden op sociale media hun ongenoegen over het mogelijke ontslag met de hashtag #AmInext, ‘ben ik de volgende’. Ook voerden tientallen sympathisanten vorige week fysiek actie bij de muurschildering van Aletta Jacobs, tegenover het Academiegebouw.

Woensdag demonstreerden tientallen wetenschappers en studenten opnieuw om Täuber te ondersteunen.

De rechter vindt het ontslag terecht, omdat er inderdaad sprake is van een verstoorde werkrelatie. De RUG heeft volgens het oordeel voldoende onderzocht of herplaatsing binnen de universiteit mogelijk was. Of met de ontbinding van het contract ook sprake is van inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van Täuber, laat de rechter in het midden.