Ge-Kardashiand door een levensecht TikTok-filter

De beroemde TikTokker @Notsophiesilva staart vol ongeloof naar haar perfect opgemaakt gezicht terwijl ze met haar hand over haar huid wrijft en eraan trekt. Alles beweegt op een natuurlijke manier mee terwijl haar make-up even mooi blijft. Ineens verandert het beeld en zie je haar au naturel. Ze probeert het TikTok-filter dat zó echt lijkt dat zelfs de TikTok-getrainde ogen worden bedrogen. „Dit filter zou illegaal moeten zijn”, schrijft ze bij het filmpje.

Ze heeft het over het Bold Glamour-filter dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om het gezicht van de gebruiker op een onrealistische wijze ‘op te knappen’. Jukbeenderen worden uitgehold, neuzen worden versmald, poriën worden weggewerkt. De wenkbrauwen zijn scherper, de teint is gebronsd en de ogen perfect opgemaakt. De persoon is simpelweg ge-Kardashiand. Op TikTok is het filter al meer dan zestien miljoen keer gebruikt. Mensen delen in filmpjes massaal hun verbazing over de levensechte gedaanteverwisseling die zich op hun beeldschermen voltrekt.

Als sommige gebruikers eenmaal de zoete smaak van Bold Glamour te pakken krijgen, gaan ze op zoek naar deze look voor in het offline leven. Al meteen nadat het filter populair werd, verschenen tutorials op internet over hoe je deze uitstraling met make-up kan nabootsen.

Konijnenoortjes

De dagen van de geinige Snapchatfilters die konijnenoortjes en hondensnuitjes op gezichten tekenden, liggen achter ons. TikTok lanceerde op 22 februari een handvol AI-effecten die de gelaatstrekken van een gebruiker in realtime veranderen. Deze technieken verschillen van de meeste filtereffecten die beginnen te haperen als de gebruiker een object voor zijn, haar of hen gezicht houdt.

Het Bold Glamour-filter maakt waarschijnlijk gebruik van machine learning-technologie, vertelt Luke Hurd in The Verge. Hij is een augmented reality-adviseur die heeft gewerkt aan filters van Snapchat en Instagram. De kenmerken van jouw gezicht worden vergeleken met een dataset met afbeeldingen die overeenkomen met jouw ogen, wangen, lippen, et cetera. Uiteindelijk creëert de technologie uit die combinatie een nieuw beeld: het schoonheidsbeeld waar TikTok voor jou heeft uitgekozen.

Een ander populair TikTok-effect dat op dezelfde manier werkt is het tienerfilter. Hierbij krijgt de gebruiker een realistische, jongere versie van zichzelf te zien. Het wemelt nu op het platform van de filmpjes waarin personen in tranen spreken tegen hun jongere zelf.

De technologie is niet nieuw maar wat deze ontwikkeling zo indrukwekkend maakt is het feit dat de techniek nu toegankelijk is voor miljarden mensen die geen technische kennis nodig hebben om de geavanceerde beelden te creëren. Levensechte nepbeelden konden al gefabriceerd worden met kunstmatige intelligentie, maar daarvoor waren desktopcomputers vereist en gespecialiseerde software zoals die voor deepfakes. Maar het filter van TikTok kan nu gewoon gebruikt worden op een mobieltje.

Aan het eind van dit verhaal vroeg ook ík me af hoe mijn gezicht er ‘beter’ uit kon zien met het Bold Glamour-filter. Ik raakte lichtelijk beledigd toen de technologie me een browlift en lipfillers gaf. Gelukkig is de ontwikkeling van mijn prefrontale cortex ondertussen al voltooid en lukt het me dit confronterend speeltje naast me neer te leggen.