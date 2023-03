Gasunie-topman Han Fennema treedt terug na ‘uitzonderlijk jaar’ door oorlog in Oekraïne

Han Fennema stapt na bijna tien jaar op als topman van Gasunie. Dat heeft het staatsgasbedrijf woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022. Fennema treedt per september op eigen verzoek terug.

Pieter Duisenberg, voorzitter raad van commissarissen van Gasunie, looft het „nuchtere leiderschap” van Fennema. Het bedrijf is inmiddels begonnen aan de zoektocht naar een opvolger.

Gasunie noemt 2022 in de verklaring een „uitzonderlijk jaar”. Door de oorlog in Oekraïne moest het bedrijf grote inspanningen leveren om de leveringszekerheid te kunnen garanderen. Zo legde Gasunie een lng-terminal aan in de Eemshaven in Groningen, waarmee tekorten als gevolg van de teruggeschroefde gaslevering vanuit Rusland konden worden opgevangen.

Omzetstijging

Ook kreeg het bedrijf door de omkering van gasstromen veel extra vraag van klanten naar capaciteit in het Gasunie-netwerk in Nederland en Duitsland, wat leidde tot een stijging van de omzet met 872 miljoen naar 2.257 miljoen euro. Onder de streep bleef een resultaat over van 555 miljoen euro. Omdat Gasunie een wettelijk monopoliebedrijf is, wordt het grootste deel van de extra omzet de komende jaren in de vorm van lagere tarieven weer teruggegeven aan de klant.

Gasunie maakte ook bekend de boekwaarde van de Nord Stream-leidingen te verlagen tot 0 euro. Het bedrijf heeft een aandeel van 9 procent in de vorig jaar gesaboteerde gasleiding, die werd aangelegd om Russisch gas door de Oostzee naar Duitsland te vervoeren. In juli vorig jaar verlaagde Gasunie de boekwaarde al van 508 miljoen naar 240 miljoen euro.