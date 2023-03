Franse president Macron wil abortus opnemen in grondwet

De Franse president Emmanuel Macron wil abortus verankeren in de grondwet van zijn land. Dat heeft hij woensdag gezegd in een toespraak tijdens het nationale eerbetoon aan de feministische advocate en activiste Gisèle Halimi in Parijs, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Het abortusrecht is een veelbesproken onderwerp in Frankrijk, nadat het parlement in november instemde met een wetsvoorstel om het op te nemen in de grondwet.

Dat parlementsvoorstel kwam in februari ook door de senaat, op voorwaarde dat er in de wet niet zou worden gesproken van „het recht op abortus”, maar „de vrijheid om abortus te plegen”. Als de regering niet met een wetsontwerp was gekomen, had het parlement opnieuw moeten stemmen en was er mogelijk een referendum uitgeschreven. Dat had de anti-abortuslobby kunnen doen oplaaien, vreesden voorstanders. 93 procent van de Fransen is vóór het recht op abortus, blijkt uit onderzoek. Nu Macron zijn intentie heeft uitgesproken, lijkt een referendum niet nodig.

Met de woorden „de vrijheid van vrouwen om hun toevlucht te nemen tot vrijwillige zwangerschapsafbreking” in zijn speech, lijkt Macron zich aan te sluiten bij de tekst die de senaat voorstaat. Dat betekent juridisch net iets anders dan ‘abortusrecht’, legde feministisch activist Céline Thiebault-Martinez onlangs uit aan NRC: „De vrijheid om iets te doen draait om de keuze van een individu, terwijl bij een recht een individu die vrijheid heeft én anderen alles in staat stellen zodat dat recht gerespecteerd wordt.” Maar het is beter dan niks, vindt ze. „Het is belangrijk dat het recht nu wordt vastgelegd, en daarna gaan we het stukje bij beetje verbeteren.” De grondwetswijziging moet „in de komende maanden” plaatsvinden, aldus de president.

