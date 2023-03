EU-buitenlandchef wil 2 miljard voor wapens: ‘oorlogsmentaliteit nodig’

Door onze correspondent Michel Kerres

Brussel. Om het dreigende Oekraïense tekort aan munitie te verhelpen, wil de Europese Commissie dat lidstaten onmiddellijk munitie uit eigen voorraden doorschuiven, dat ze gezamenlijk grote orders plaatsen bij de wapenindustrie en dat bedrijven en overheden samen plannen maken voor investering in Europese productiecapaciteit. Alleen zo kan de EU de steun voor Oekraïne waarborgen.

„We moeten een oorlogsmentaliteit hebben”, zei EU-chef Buitenland Josep Borrell na afloop van een vergadering van ministers van Defensie in Stockholm. „Ik praat liever over vrede en vredesonderhandelingen, maar de oorlog woedt door.” De ministers gingen, zei hij, op hoofdlijnen akkoord met zijn drietrapsstrategie.

In zijn voorstel onderstreept Borrell een paar keer dat snelheid geboden is met de levering van munitie. Er is vooral behoefte aan zware 155 millimeter granaten. Borrell wil 1 miljard euro uittrekken afkomstig van een speciale pot voor wapenleveranties, de Europese Vredesfaciliteit. Om snelle levering aantrekkelijk te maken zou ook een groter aandeel van de kosten die een lidstaat maakt vergoed kunnen worden. Normaal betaalt de EU 60 procent van een wapenzending en de lidstaat die het materiaal levert 40 procent. De EU zou nu 90 procent kunnen betalen.

Interview staatssecretaris Van der Maat pagina 6-7